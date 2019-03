UGT consultará a la plantilla antes de firmar un acuerdo con Embutidos Rodríguez

UGT preguntará a los trabajadores de Embutidos Rodríguez su opinión sobre la propuesta de acuerdo que plantea el sindicato, y que la empresa ha aceptado, antes de firmar ningún acuerdo con la fábrica. Ante las críticas recibidas por parte de Comisiones Obreras recuerdan que, de momento, no han firmado ningún acuerdo con la factoría de La Bañeza.

El responsable de alimentación y bebidas de UGT, Sebastián Serena, asegura que su propuesta de acuerdo plantea la regularización la plantilla de forma progresiva y no de forma inmediata. De hecho este ha sido el motivo por el que este lunes CCOO decidió levantarse de la mesa de negociación con la factoría de La Bañeza y anunciar una nueva convocatoria de huelga en la factoría la semana que viene. Comisiones Obreras aseguraba que UGT estaba "en disposición de firmar" y que carecían de "ningún tipo de escrúpulo".

Desde UGT responden que su propuesta no es ningún tipo de carta a blanca a la empresa y que no será Embutidos Rodríguez quien decida cuándo se produce la regularización de los falsos autónomos sino una comisión de seguimiento que se creará a tal efecto. Por tanto los propios sindicatos junto con la empresa tendrán voz y voto en el proceso de regularización. "De manera progresiva y mes a mes será la comisión de seguimiento la que decida cuántas personas se incorporan a Embutidos Rodríguez y con qué categoría", explica Serena, que subraya que de momento ellos no han firmado "ningún acuerdo todavía".

Propuesta de acuerdo



No entienden, por tanto, las críticas de Comisiones Obreras. Este sindicato denuncia también que Embutidos Rodríguez no quiere tener en cuenta la antigüedad de los trabajadores en la fábrica ni pretende readmitir a los once falsos autónomos que fueron despedidos el día de la huelga. A este respecto desde UGT señalan que, en el caso de los once despedidos el asunto lo podrá tener en cuenta la comisión de seguimiento pere creen que se trata de dos conflictos que se deberán resolver por la vía judicial.

El sindicato señala la necesidad de poner en marcha su propuesta ante la posibilidad de que los casi 400 trabajadores se queden en un "limbo" si finalmente la justicia decreta que la empresa para la que realmente trabajan estos trabajadores como cooperativistas, Servicarne, es en realidad un falsa cooperativa. Ante esta situación UGT plantea esta propuesta a todas las partes implicadas para que "en el caso de que fuese descalificada Servicarne, estas personas se encontrasen con la solución al problema". Sebastián Serena asegura que no dejan fuera a nadie con su propuesta pero señalan que los trabajadores de la factoría de La Bañeza son "un colectivo mucho más amplio que once personas".