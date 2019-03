El PSOE trata de impulsar una moción de censura

En el día de resaca del pleno sobre Villas del Arenal, el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, anuncia que empieza las conversaciones con el resto de los grupos de la oposición para promover una moción de censura en el ayuntamiento de Málaga.

Pérez se postula para encabezar dicha moción e insiste en que se ve "obligado a dar un paso adelante" para "devolver el ayuntamiento a la normalidad democrática" ante "los hechos extremadamente graves que se están investigando por la Fiscalía Anticorrupción" en Urbanismo o tras conocer "la forma de negociar" en Limasa. "No podemos amparar ni un minuto más la sombra de la corrupción en el ayuntamiento de Málaga", insistía el portavoz socialista.

El PSOE no lo va a tener fácil. Cuenta por ahora con el apoyo de 15 concejales del pleno, le falta uno para poder tramitar la moción de censura, que requiere de mayoría absoluta. Desde el resto de la bancada de izquierdas, tanto el portavoz de Málaga para la gente-IU, Eduardo Zorrilla, como su homóloga de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, recogen el guante del PSOE -ya habían mostrado su predisposición a promover esa iniciativa si no había dimisiones por el caso Villas del Arenal- y sostienen que, aunque sea "simbólico" por lo poco que queda para finalizar el mandato, es necesario por "regeneración y ética política" desbancar a De la Torre de la alcaldía. También el edil no adscrito de Podemos, Juanjo Espinosa, apoya el cambio de gobierno, tal y como afirmó en el pleno extraordinario del lunes.

En el intento de poner contra las cuerdas a De la Torre, Ciudadanos se sale de la ecuación. El partido naranja descarta tomar parte en esa iniciativa."Nosotros no vamos a participar, no queresmos hacer un Pedro sánchez a dos meses de las elecciones, no tendría mucho sentido. La cuestión de confianza será el 26 de mayo", sostiene el viceportavoz de la formación, Alejandro Carballo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tratado de pasar por el tema casi de puntillas; dice que le importa "muy poco" lo que diga el PSOE después de su defensa ayer en el pleno sobre Villas del Arenal de la dimisión de Teresa Porras y Francisco Pomares. Acusa a los socialistas de "incoherencia" y de estar desautorizados y añaden que aquellas fuerzas que acaben secundando esa posible moción, tendrían "desgaste político".

Los socialistas no se dan por vencidos; vuelven a hacer un llamamiento a Ciudadanos a sumarse a la moción y conminan a Albert Rivera y Juan Marín a que tomen cartas en el asunto.