Afectados acusan al PP de incumplir su promesa y reclaman una oficina urgente

Los afectados de iDental están indignados con el equipo de gobierno, después de que en el pleno del pasado lunes, que dio el visto bueno inicial a los presupuestos de 2019, no hubiera ni la mínima referencia a ellos.

Recuerdan que en otro pleno, hace cinco meses, el PP se comprometió a crear una oficina de atención a los afectados para ayudarles a redactar demandas pero después el PP alegó -para no llevarlo a cabo- que ya estaba canalizando las demandas la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

Esto, dicen, es falso. No tienen "contacto alguno" con la OMIC y la edil de Sanidad y Consumo, Marisa Gayo, no ha vuelto a reunirse con ellos, mientras que es la plataforma la que se está haciendo cargo de todo aportando un abogado y asumiendo gestiones "de su propio bolsillo". Esto no debería ser así, explica desde la Plataforma de Afectados, Guadalupe Reig. Necesitan una "oficina municipal urgentemente", dice.

Añade que la mayoría de los perjudicados son personas humildes, algunos mayores con pocos recursos y conocimientos, que no saben cómo tramitar sus denuncias, como el último caso que han recibido, proveniente de un afectado de Guardamar del Segura.

Esta falta de recursos, sumada al hecho de que cuentan con un nutrido grupo de afectados en la provincia, les ha llevado a decidir que cuando tenga lugar la protesta nacional de todos los perjudicados, no se desplazarán hasta Madrid sino que organizarán la suya propia a primeros de abril por las calles de Alicante.