"Queremos devolver a La Vega su época más gloriosa de hace cuarenta años"

Christian Harhoff es un arquitecto de interiores experto en negocios de restauración en hoteles cuyo trabajo va más allá de la decoración y se central fundamentalente en la optimización de recursos del local. Recurriendo a una visión simplista podríamos considerarle como el Chicote danés, para que ustedes lo entiendan, pero prometemos ser un poco más originales.

En su país no obtuvo la nota mínima para entrar en la Escuela de Arquitectura, por lo que dirigió su carrera profesional al sector multimedia que le trajo a La Rioja hace treinta años. En 2003 retomó su verdadera vocación con un proyecto en Puente Romano, Marbella, con el que obtuvo un premio internacional. Y ahí comenzó todo.

Christian Harhoff, en los estudios de Radio Jerez durante su intervención en "Abocallena" / Radio Jerez Cadena SER

Ahora asesora a más de una docena de establecimientos hosteleros de la provincia, entre los que se encuentran Albores, A Mar, El Molino, Chinini Beach, la Taberna del Loli, Awa, El Trasieto o Cuchara de Palo.

Los profesionales del sector tiene más en cuenta la importancia de trabajar el diseño basado en la actividad: "Lo más fácil es hacerlo bonito, pero hay que optimizar los recursos basados en la actividad. En Sanlúcar, en el Barrio Alto, el Loli hizo una reforma y se ha ahorrado personal y ha aumentado el horario de trabajo".

Segunda planta de la nueva cafetería La Vega / Radio Jerez Cadena SER

Con El Molino, en el Arroyo, ha sido cuidadadoso para que el local no pierda su solera, y ha diseñado también la nueva cafetería La Vega, que tiene previsto abrir sus puertas a finales de septiembre. "Es un proyecto muy rompedor, queremos devolverle la gloria que tenía hace cuarenta años, cuando era el sitio de referencia donde tomar una copa antes de ir al teatro, o donde los amigos quedaban para ir juntos a una fiesta de gala. El proyecto decorativo es muy fiel al propio edicicio, uno de los pocos modernistas que hay que en el centro de Jerez".

Por cierto, se van a mantener los churros, aunque el puesto se va a reubicar para que no huela.

Proyecto del interior de la nueva cafetería La Vega / Cedida

Este jueves ha pasado por el espacio enogastronómico "Abocallena", en el Hoy por Hoy de Radio Jerez.