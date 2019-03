Feijóo pide al Gobierno que 'rectifique' sobre Ence

Las acciones de Ence continúan hoy en caída libre y lideran las bajadas del IBEX 35, con descensos del 6 %, ante la posibilidad de que tenga que cesar la actividad en su planta de celulosa en la Ría de Pontevedra. Esta mañana, los títulos de Ence se cambiaban a 5,23 euros, un 6,4 % menos que al cierre de la sesión de la sesión de ayer.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Ence dice que en el improbable supuesto de que se produjera el cese de actividad, tendría lugar un impacto extraordinario en la cuenta de resultados del entorno de 185 millones de €.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo habló hoy largo y tendido de Ence en su visita al polígono industrial de A Reigosa. Dijo que el impacto en el empleo si tiene que cerrar es extraordinario. Recordó Feijóo que la Xunta sí que tiene competencias en este tema. El presidente de la Xunta preferiría que el Gobierno Central sea responsable.

El alcalde de Pontevedra valora positivamente la nueva situación jurídica de ENCE pero no ve razones para una mesa de negociación. Dice Miguel Anxo Fernández Lores que la posición del gobierno local de Pontevedra siempre ha sido la misma, la de pelear porque ENCE esté fuera de la ría. Ahora lo que cambia es el criterio del Gobierno Español y se abre una posibilidad. No obstante, no ve razones para una mesa de negociación porque el futuro de ENCE, si cierra o se marcha a otro lado, tendrá que decidirlo la empresa.

Los trabajadores de Ence recuerdan que se están poniendo en juego el futuro de 400 padres y madres de familia de forma directa, y muchos empleos más de forma indirecta. Ignacio Acuña es el presidente del Comité de Empresa. La patronal local está muy preocupada por las posibles consecuencias de la marcha de Ence pero también, como dice el presidente del Aempe, José María Corujo, por la inseguridad jurídica que está creando la administración.

El tema de la posible marcha de Ence de su actual ubicación en la ría de Pontevedra también ha provocado un gran impacto en la calle.