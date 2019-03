CCOO pide negociar con Embutidos Rodríguez antes de convocar una nueva huelga

Comisiones Obreras insiste en que el acuerdo firmado entre UGT y Embutidos Rodríguez no cuenta con el apoyo de los trabajadores de la empresa. La intención del sindicato ahora es retomar el diálogo con la factoría de La Bañeza para la regularización inmediata de los falsos autónomos.

El sindicato asegura que UGT ha mentido al asegurar que contaba con el apoyo mayoritario de la plantilla para firmar el acuerdo con Embutidos Rodríguez. Tras una reunión con 100 de los casi 400 falsos autónomos que trabajan en la factoría, CCOO retoma su intención de negociar con la factoría.

El último encuentro que mantuvieron con la mediación del SERLA terminó sin acuerdo y con la amenaza de una huelga para esta misma semana que finalmente no se producirá.

Ahora mantienen la amenaza de huelga en el caso de que Embutidos Rodríguez no quiera sentarse a negociar con ellos una vez más. Mantienen las mismas exigencias que la cárnica de La Bañeza ya rechazó en su momento: La regularización de los falsos autónomos de forma inmediata y no progresiva; y la readmisión de los once trabajadores que fueron despedidos en la última jornada de huelga. Esa incorporación progresiva es la propuesta de UGT que forma parte del acuerdo firmado con Embutidos Rodríguez y que, según el sindicato, cuenta con el aval de más de la mitad de los trabajadores.