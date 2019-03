¿Puede un mosquito volar entre islas?

No, los mosquitos no son capaces de volar más allá de veinte o treinta metros. No pueden llegar de una isla a otra. Se meten en cajas, plantas y mercancías que viajan en barcos y aviones y llegan de una isla a otra. "Utilizan los mismos medios que los humanos y cuando llegan al destino, buscan un sitio con humedad para poderse multiplicar", explica Basilio Valladares, Catedrático de Parasitología de la Universidad de la Laguna.

De hecho, así fue como llegaron a Fuerteventura hace dos años, cuando la Dirección de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informó de la detección de ejemplares del mosquito Aedes aegypti en la isla. Este mosquito es capaz de trasmitir el dengue y el zika y fue erradicado rápidamente. De hecho, Fuerteventura está a punto de ser declarada zona libre de este mosquito al haber pasado dieciocho meses sin que se haya encontrado ninguno, plazo exigido por la OMS.

La Fundación Canaria para el Control de Enfermedades Tropicales desarrolla desde hace años un trabajo de control de los mosquitos que llegan en las mercancías a los puertos y el aeropuerto de Lanzarote a través de un convenio con el Cabildo. El objetivo es evitar la introducción de enfermedades tropicales a la isla. Ubicando una serie de trampas para mosquitos adultos, para larvas y para huevos que analizan semanalmente en los laboratorios de la Fundación. Escucha aquí la entrevista completa al Catedrático de la Universidad de la Laguna:

"Canarias tiene una serie de mosquitos que pueden llegar a ser molestos, que en este momento no son especialmente peligrosos", explica el Valladares. Mosquitos como el Agedes agyptis que transmite el dengue y el zika no suelen tener presencia en el archipiélago, lo que nos convierte en un territorio seguro para las enfermedades tropicales. "En caso de que aparezcan, hay que actuar rápidamente para eliminarlos", explica Valladares.

"En Lanzarote nunca hemos encontrado estos mosquitos, eso es fantástico para los lanzaroteños, para el trabajo de los hoteles y demás porque es una gran seguridad para los habitantes y visitantes", explica Valladares. Para quienes ahora preparan sus vacaciones de verano, el Catedrático recuerda que es conveniente informarse del estado de salud de quienes van a viajar, revisar la cartilla de vacunación y estar prevenido ante las zonas de riesgo en función del destino.