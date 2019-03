Hacia la medición del paro real

Más empleo y de mejor calidad es uno de los objetivos del Gobierno vasco en esta undécima legislatura. Las cifras de contratos o la tasa de paro que conocemos cada principio de mes valen para medir lo primero, pero no para lo segundo.

Oficialmente una persona está desempleada cuando está sin trabajo, buscánolo activamente y disponible para incorporarse en dos semanas: 110.000 en Euskadi. Pero ahora, por mandato parlamentario, el Gobierno vasco ha medido por primera vez la llamada subutilización del trabajo. Ha sumado a los desempleados, como hacen en Estados Unidos, los activos desanimados (que no buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar) y los que trabajan a tiempo parcial sin desearlo. El resultado es un paro más real, que el oficial. 176.000 personas: 66.000 más. La tasa de paro pasaría del 11'1 al 16'4.

El resultado no ha pillado por sorpresa al Ejecutivo. En Lanbide desde hace un año hay más trabajadores inscritos buscando empleo que parados. Mirando al futuro, estaría bien que este informe no fuera el único. Como le dijeron en el Parlamento al Gobierno, el desempleo del siglo XXI no se puede medir con herramientas del XX.