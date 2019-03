"Quiero trabajar para aprender, para tener mi dinero, para vivir como tú"

Este 21 de marzo además de escuchar hablar sobre la discriminacion racial, es el día contra el racismo, o sobre la importancia de nuestros árboles, porque también es el día de los bosques, en Hoy por Hoy Bilbao hemos decidido apostar por otra reivindicación marcada hoy en rojo en el calendario: el de la inserción laboral de las personas con alguna discapacidad intelectual, entre ellas también quienes nacieron con Síndrome de Down. La Fundación que trabaja desde el año 1990 en Bizkaia a favor de las personas con discapacidad intelectual está de enhorabuena porque sus 25 años a favor de la inserción laboral están dando sus frutos.

Marina tiene 30 años, se sienta orgullosa, nerviosa y con ganas de contar que aunque ella es "un poquito más lenta que el resto", tener Síndrome de Down no le ha impedido formarse como administrativa "y trabajar desde hace tres años en la empresa 'López Landa'. Allí Marina se mueve entre arquitectos y muchos papeles y "lo hago en tres departamentos." Sonríe y es muy prudente en las respuestas pero sobre todo reivindica eso, "tener mi dinero para mis cosas, quiero ser independiente".

Marina es sólo una de las 40 personas que actualmente trabajan en Bizkaia gracias a los convenios de 'Empleo con Apoyo' que mantiene vigente la Fundación. Junto a ella, Igor. Un joven de 30 años con discapacidad intelectual que trabaja en "una empresa que hace motores para ascensores". Lancor ha apostado por él donde trabaja en el apartado electrónico.

Marina e Igor llegan a Hoy por Hoy Bilbao acompañados por Rebeca e Idoia, parte del equipo de la Fundación Síndrome de Down y otras discapacidades intelecturales del País Vasco. Ellas coordinan la preparación para entrar en el ámbito laboral y reconocen que son "muchas las cualidades que pueden aportar. Y no sólo por el trabajo que en sí realizan, si no por el ambiente que generan a su alrededor."

Actualmente esta organización que surgió hace 28 años por el empeño de aitas y amas que no dejaban de escuchar "no hay nada para estos niños", cuenta con 452 personas usuarias en Euskadi, de las que 263 tienen Síndrome de Down. 64 son profesionales y otros tantos voluntarios. Su primera inserción laboral fue en el año 1994 y actualmente 24 mujeres y 16 hombres trabajan gracias a "la visión de empresas solidarias y muy comprometidas con su responsabilidad social."