El juzgado del caso Julen vuelve a cerrar la puerta a las teorías de la defensa

El Juzgado del caso Julen vuelve a cerrar la puerta a que se investigue la actuación de los rescatistas como causa de la muerte del pequeño de dos años en el pozo de Totalán.

Lo pidió la defensa del único imputado en el caso Julen. Aportó el informe de un arquitecto del despacho en el que apuntaba que la causa de la muerte del pequeño pudo deberse a la actuación de los equipos de rescate que, en las primeras horas, utilizaron una barra en punta para liberar el tapón de tierra que cubría al niño. La teoría es que un golpe de la piqueta en la cabeza del pequeño pudo ser la causa del fallecimiento de Julen.

Pero el juzgado cerró esa vía. El informe no era un documento pericial y el informe definitivo de la autopsia no está aún listo. La defensa ha recurrido y la sala, con el informe favorable del Fiscal, ha vuelto a tumbar esa pretensión. Y es que dice la titular del Juzgado de Instrucción 9 que lleva el caso que nada ha cambiado. El informe forense sigue sin estar listo y será imprescindible para determinar la causa de la muerte del pequeño que, en el documento preliminar, se achaca a un traumatismo craneoencefálico grave.

Hasta que ese informe no esté listo no ve la necesidad ni la relevancia de practicar las diligencias de investigación solicitadas por esa parte, decisión, que dice, no vulnera para nada el derecho de defensa de David Serrano, el dueño de la Finca, único imputado en el caso.

Eso sí, el juzgado, a petición del Instituto de Medicina Legal de Málaga, ha remitido a los forenses todas las actuaciones de los rescatistas y las condiciones del pozo para que estos determinen exactamente las circunstancias de la muerte de Julen, de hecho el Fiscal del caso ha pedido al juzgado que se remita también el informe de la defensa sobre la teoría de la piqueta.