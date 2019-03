Bonnie Tyler, cómo hemos cambiado

Su voz rota es reconocible entre un millón. Seguro que más de uno ha identificado enseguida a Bonnie Tyler, que acaba de presentar nuevo disco, ‘Between the earth and the stars’, para seguir engrosando una carrera sostenida que, aunque tuvo su mejor momento a finales de los 70 y en los 80, sigue cosechando grandes canciones. Nos tenemos que remontar ni más ni menos que a 1976 para escuchar el debut de la cantante galesa.

Tras cambiar su nombre original, Gaynor Hopkins, por otro más comercial, publicó su primer disco, ‘The world stars tonight’ con su primer éxito, moderado si lo comparamos con el resto de su carrera pero amplio para ser su primer single, ‘Lost in France’. Un año después aparecía su personal y reconocible voz rasgada que aupaba el disco ‘Natural force’ a lo más alto con su primer número uno: ‘It’s a heartache’.

¿Y por qué tiene Bonnie Tyler esta voz? Pues porque se operó de unos nódulos en la garganta, no reposó y la voz se le quebró para siempre. Sin eso quizá su carrera no habría sido igual, pero lo cierto es casi un milagro que pudiera volver a cantar. Por cierto, tal fue la repercusión que empezó a cosechar que en este 1977 la discográfica publicó el primero de sus más de medio centenar de grandes éxitos. Por supuesto, muchos más que discos de estudio. Durante lo que resta de década los discos de la cantante no obtuvieron el respaldo esperado, aunque nos vamos a quedar con el single ‘Sitting on the edge of the ocean’, de su disco ‘Goodbye to the island’, que tuvo versión en castellano con ‘Sola a la orilla del mar’.

Con el cambio de década también asistimos al cambios de discográfica: Tyler pasa de RCA a Columbia y, especialmente, a trabajar con un productor y compositor neoyorkino, Jim Steinman, que está detrás del mayor éxito en la carrera de la cantante, la preciosa ‘Total eclipse of the heart’.

Nadie como Bonnie Tyler puede cantar esta canción. Incluida en su quinto álbum, ‘Faster than the speed of the night’, publicado en 1983, fue número uno indiscutible en medio mundo y todavía hoy es indiscutible en cualquier recopilación de los años 80. Por cierto que en este disco encontramos versiones valiosas, desde Bryan Adams con su ‘Straight from the heart’ hasta el clásico de John Fogerty y la Creedence ‘Have you ever seen the rain’, que recuperaron decenas de cantantes como Rod Stewart.

Con este trabajo consiguió volver a las listas y quitarse esa etiqueta de artista de un único éxito. De hecho toda la década de los ochenta es un rosario de clásicos que llevan la voz de Tyler, como el ‘Holding out for a hero’, tema de la banda sonora de ‘Footlose’ incluido después en su álbum de 1986 ‘Dreams and forbidden fire’.

De este disco también vamos a destacar un tema escrito por el también productor Desmond Child y que lleva su sello de rock ochentero, ‘If you were a woman and I was a man’, que contó con la producción del fiel Steinman y que quizá fue su último gran éxito planetario.

Sin embargo a Bonnie Tyler la historia le robó uno de las canciones más reconocibles de la música popular. Me explico: en su siguiente álbum, ‘Hide your heart’ o ‘Notes from América’ en su versión estadounidense, interpretó como single un temazo, ‘The best’. Pero al año siguiente, en 1989, esa misma canción fue cogida por la voz de Tina Turner y la llevó a otro nivel.

En la década de los 90 la repercusión de la galesa tanto en las islas británicas como en el gigante americano había decaído, pero a cambio siguió cosechando un gran éxito en el centro y el norte de Europa con su siguiente disco, ‘Bitterblue’.

Durante los siguientes diez años Tyler desapareció de las listas más importantes del mundo, pero países como Alemania o Noruega le fueron fieles y siguió allí desarrollando una sostenida carrera musical. Sí que en 1995, con su disco ‘Free Spirit’, regresó tímidamente a un panorama más internacional con el tema ‘Making Love Out of Nothing at all’, que diez años antes había publicado y popularizado el grupo Air Supply.

Cambiamos de década, de siglo y de milenio y encontramos a una Bonnie Tyler menos prolífica en discos, con ausencia de temas memorables y casi desaparecida más allá de cameos y colaboraciones esporádicas, como algunas versiones de sus temas en francés que llegaron a lo más alto de las listas galas. Pero nos vamos a ir con el que ahora se ha convertido en penúltimo disco, ‘Rocks and honey’, uno de cuyos temas fue elegido por Reino Unido para que les representara en el festival de Eurovisión de 2013. ‘Believe in me’ quedó en el puesto 19, octava por la cola, con únicamente 23 puntos. Claro que nosotros los españoles con El sueño de Morfeo no hablaremos muy alto: penúltimos con ocho votos…