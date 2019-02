Bryan Adams, cómo hemos cambiado

El año que viene cumple 60 años de edad biológica y 40 de edad discográfica, pero se adelanta un poco a la efeméride para publicar ahora su décimo cuarto álbum de estudio, ‘Shine a light’, donde Bryan Adams mantiene la misma voz que le ha hecho reconocible entre un millón pero donde ha rebajado un poco sus dosis de rock. Ejemplo de cómo se ha adecuado a los nuevos tiempos y ha sobrevivido en lo más alto de la música. Cogemos el tren que nos lleve al pasado, al año 1980, para escuchar su debut.

Comenzaba la década del rock de grandes estadios, de melenas repletas de laca y de sintetizadores potentes, y este canadiense veinteañero demostraba que podía ser un buen exponente de esta tendencia musical con su primer y homónimo disco que presentó con singles como ‘Remember’. El éxito fue moderado y ni siquiera entró en las listas del país vecino, el todopoderoso Estados Unidos. Lo mismo le pasó en 1981 con su segundo disco, aunque llegó 1983 y el planeta empezó a conocer el lado tierno de Adams con su primer himno: ‘Straight from the heart’.

Este bonito tema corresponde a su tercer trabajo, ‘Cuts like a Knife’, con el que el bueno de Bryan metía la cabeza en un mercado que lo encumbraría sólo un año después con uno de los mejores discos de la década, ‘Reckless’, cuya cara B se abría con un temazo que sin embargo fue el cuarto single: ‘Summer of ‘69’.

Pero esta joya era una maravilla de principio a fin, y cuenta con otros clásicos como ‘Run to you’ y, por supuesto, la balada de rigor, una de las mejores composiciones lentas que ha parido el rock, ‘Heaven’.

Cualquiera de estos temas sigue siendo habitual en radiofórmulas nostálgicas o en recopilatorios de los 80. Fue número uno y le catapultó a lo más alto, pero lo complicado era mantener ese éxito mundial. Y por extraño que parezca, su siguiente disco no cayó tan bien. Llegó tres años después, en 1987, y aunque apostaba por los mismos parámetros no fue tan eterno como el anterior. Pero lo mejor estaba por llegar, cuando en 1991 la banda sonora de Robin Hood presentaba ‘(Everything I do) I do it for you’ como uno de sus temas estrella.

La canción también se incluyó en ‘Waking up the neighbours’, sexto trabajo del canadiense y el mayor éxito de su carrera, con siete de sus quince temas editados como single. Era el momento de echar la vista atrás y publicar un grandes éxitos imprescindible, ‘So far so good’, en el que metió otra balada efectiva, ‘Please forgive me’.

La fórmula parecía clara con este asunto de las canciones lentas, la voz rota y el corazón en la garganta. Eso, ayudado por el séptimo arte, convirtió a Bryan Adams en un grande de la escena mundial. De hecho repitió varias veces en bandas sonoras, como en ‘Los tres mosqueteros’ con la gran ‘All for love’ junto a Sting y Rod Stewart.

Pero el idilio de Bryan con la gran pantalla no concluyó ahí, porque en los 90 su voz también aparecía en ‘Don Juan de Marco’, película para la que aportó la bonita ‘Have you ever really loved a woman?’, en la que por cierto escuchamos, agárrense si no lo saben, la guitarra del mismísimo Paco de Lucía. Una incursión más bien discreta en el mundo del pop-rock de uno de los más grandes reyes de las seis cuerdas que el mundo ha dado.

El tema se incluyó en el disco ’18 till I die’, de 1996, con el que Adams cierra una etapa de prácticamente tres lustros en lo más alto de las listas de éxitos gracias a sus acarameladas composiciones. A partir de entonces mantuvo el nivel pero sin la omnipresencia de antaño. Por ejemplo dos años después publicó una interesante colaboración con la Spice Girl Mel C, ‘When you’re gone’, que le devolvía a ese rock de referencia.

‘On a day like today’, como se llamaba este disco, fue uno de los últimos con los que coleccionó certificaciones de varios metales nobles. Entramos ahora en el nuevo milenio, con un Bryan Adams en cuyos conciertos apenas hay tiempo para temas nuevos de tanto clásico como atesora. Pero no obstante rescatamos canciones cuya escucha vale la pena, como ‘Open road’, que introdujo en su disco de 2004 ‘Room service’.

En los siguientes diez años apenas publicó dos trabajos y uno de ellos, en el que nos detenemos ahora, de versiones de clásicos como este ‘Any time at all’ de los Beatles.

Pero llegamos al final del camino y nos vamos a ir con el tema que presentó en 2015 para dar la bienvenida a su trabajo ‘Get up’, producido por el maravilloso sello arreglístico de Jeff Lyne y que incluía este ‘Brand new day’.