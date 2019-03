El portavoz de Ciudadanos en Lorca acusa al partido de prescindir de él por no dar el perfil "físico y político"

El todavía portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Meca, ha confirmado hoy que la dirección de su partido ha decidido prescindir de él como cabeza de lista a las próximas elecciones generales de mayo: "Me dijeron, textualmente: no das el perfil físico ni político de Ciudadanos", ha asegurado Meca.

Así se le comunicó en la reunión celebrada el pasado viernes con la dirección regional de Ciudadanos, donde también se le informó que su lugar al frente de la lista sería para Francisco Morales, ha explicado Meca, quien también ha dirigido acusaciones al PP: "Quien ha tomado la decisión de que yo no sea candidato es el PP, puede que también sobre la elección del nuevo candidato, consciente de que a partir de mayo necesitarán los votos mi partido", ha dicho, insistiendo en que a lo largo de esta legislatura ha denunciado desde su puesto de concejal diferentes prácticas presuntamente corruptas.

En este sentido, ha señalado que "dirigientes del PP lorquino y regional se han dirigido a mi partido pidiéndoles que yo no fuera el candidato".

Meca también ha recordado que ya había manifestado su disposición a ser candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Lorca y que en febrero más del 50% de los afiliados con derecho a voto de la agrupación naranja en la ciudad enviaron un escrito a la dirección regional y nacional mostrando su respaldo que repitiera.

Por esto, cree Meca que al no escuchar a la militancia "la dirección regional ha cometido un error muy grave, sobre todo en las formas y procedimientos empleados", y que por eso tendría que dar explicaciones.

Meca dice estar "dolido" por las explicaciones de su partido, sobre todo en lo referente al apartado "físico": "Se me puede pedir que mejore mis formas, pero no puedo hacer nada por ser más alto, ni tener pelo ni buena figura. Obviamente pueden ver que ese perfil de modelo no lo tengo".

Lo que sí ha anunciado Meca es su intención de concurrir en mayo a la alcaldía de Lorca y que "me gustaría que pudiera ser con Ciudadanos", sin aclarar si estaría dispuesto a concurrir con otra formación o a resucitar la marca CiudaLorca, Ciudadanos de Lorca, partido fundado en 2011 y con el que concurrió a las municipales de ese año.