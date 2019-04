DMD: La lucha incansable por una Ley que garantice una muerte digna

Dicen las encuestas que cuatro de cada cinco ciudadanos en España apoyan la eutanasia en España. Y la pregunta que se hace la Asociación Derecho a morir dignamente es ¿por qué no la regulan?

"No puedo más, la enfermedad no me deja otra salida". El pasado fin de semana, escuchamos en A vivir que son dos días, un testimonio estremecedor. El de José M.H., un enfermo de esclerosis múltiple, con una invalidez del 80%, que murió sin poder cumplir su voluntad de que se le practicase la eutanasia

La despenalización de la muerte asistida cuenta con el apoyo de cuatro de cada cinco ciudadanos, pero en España tanto la eutanasia como el suicidio asistido son delitos. La ley castiga con cárcel a quienes ayuden a morir a una persona. El Código Penal prevé condenas de varios años de prisión para cualquier persona que actúe como cooperadora necesaria en la muerte de otra aunque esta última lo haya pedido libremente a causa de un sufrimiento irreversible.

Sin embargo en España, y en todo el mundo, se practican eutanasias clandestinas a menudo. Un estudio de la OCU en el 2000 reveló que alrededor de uno de cada diez médicos en nuestro país reconoce haber ayudado a morir a sus pacientes. Además, aclara que la mayoría del personal sanitario desea una despenalización de la eutanasia siempre que se haga acompañada de normas y protocolos claros.

Desde la asociación Derecho a morir luchan por la despenalización de la muerte asistida. "Queremos que puedas decidir tu final en libertad, se respeten tus valores y no tengas que recurrir ni al exilio ni a la clandestinidad". Con Fernando Marín, médico paliativista y presidente de DMD Madrid, y Emilia Pérez, presidenta de DMD Región de Murcia hablamos de eutanasia, muerte digna y cuidados paliativos, entre otras cuestiones.

DMD ya lleva un año implantada en la Región, y esta pasada semana ha celebrado charlas coloquio sobre la "Eutanasia: un derecho del siglo XXI" en Murcia y Cartagena.