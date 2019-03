La Escuela Pública cuestiona la legalidad de la integración en SAFA de la línea de infantil "Escuela Ciudad de Úbeda"

Las asociaciones de madres y padres de la escuela pública en Úbeda cuestionan le legalidad de la absorción de la Escuela Infantil Ciudad de Úbeda por SAFA y piden a la Junta de Andalucía que intervenga para paralizar de forma inmediata el proceso anunciado ayer, que consideran “un nuevo atentado contra la escuela pública”.

En un comunicado suscrito por las AMPAS de los colegios Santísima Trinidad, Sebastián de Córdoba, Virgen de Guadalupe y Juan Pasquau; y los institutos San Juan de la Cruz, Los Cerros y Francisco de los Cobos sostienen que la Escuela Infantil Ciudad de Úbeda comenzó a prestar sus servicios en las instalaciones de SAFA de una forma “dudosamente legal” cuando Macrosad asumió la gestión de la guardería municipal de Úbeda. “Entonces se salvaguardaron los intereses de una empresa privada mientras se causaba un gran perjuicio a la escuela pública que ha sido víctima de una política de reducción de unidades”.

Consideran que SAFA ha maniobrado ahora en la Consejería de Educación para adjudicarse la titularidad de una línea cuya demanda también cuestionan. Ahora tienen tres líneas completas; 75 plazas de 3 a 6 años. Esta campaña “se aprovecha del grave vacío legal que no obliga a los centros a grabar las solicitudes recibidas en el centro” y denuncian que SAFA no ha comunicado a la comisión de escolarización la modificación de oferta de plazas lo que supone una “competencia desleal”.

Las AMPAS consideran que esta actuación puede suponer la desaparición de hasta tres líneas públicas de infantil en el próximo curso; manifiestan su “oposición rotunda” y piden al Ayuntamiento de Úbeda que interceda ante la Junta para paralizar el cambio de titularidad a favor de SAFA hasta que la Delegación de Educación determine que se ajusta a la legalidad. Instan a que la inspección obligue a todos los centros a mostrar las solicitudes de las que disponen y piden que se convoque de con carácter de urgencia el Consejo Escolar Municipal.

De llevarse a efecto este último movimiento se estaría avanzando en el camino de la extinción de la escuela pública. Como contamos hace solo unas semanas En Úbeda hemos pasado de casi 400 nacimientos al año en 2008, a los 270 de 2016, o los 247 de 2017. La falta de alumnos ya ha llevado a recortar unidades en la enseñanza pública en Úbeda - en el colegio Virgen de Guadalupe o en La Trinidad - porque, aunque todos estarían de acuerdo, la administración no permite bajar la ratio, el número de alumnos por clase, de forma que la calidad de la educación aumentaría y no se cerraría ninguna unidad. “No hay niños para todos si mantenemos esa ratio de 25 alumnos por clase, menos si la aumentamos a 30 en Secundaria”señala la directora del colegio público Virgen de Guadalupe, Juana Mari Cantos, quien lamenta, además, que las reuniones de escolarización no sirven para nada porque no se toman decisiones. Pide rebajar la ratio a 20 alumnos por clase. "Se ganaría mucho en calidad y no se perderían unidades. Se podría contemplar legislativamente para que algo así se pueda hacer en situaciones excepcionales como estas", señala.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la provincia ya ha mostrado “su apoyo a las ampas de los centros públicos ante la denuncia de la alteración del proceso de escolarización de la SAFA de Úbeda”. Exigen igualmente la intervención de la administración educativa “restableciendo la normalidad e igualdad de condiciones en la oferta de plazas”.