41 huertos sociales para personas jubiladas, objeto social y colegios

El Ayuntamiento de Andújar, mediante convocatoria pública, adjudicará los huertos sociales que se ubican en el antiguo Vivero de Obras Públicas situado en el camino de la Alameda entre los polígonos La Ceca, Miranda y La Victoria. Con ello, el consistorio dará uso y disfrute a los terrenos que se encuentran en dicho paraje que se destinarán exclusivamente al cultivo agrícola y de autoconsumo. En total, se adjudicarán 41 parcelas de 80 metros cuadrados cada una y la autorización de uso de los huertos sociales tendrá una duración máxima de dos años, y podrá concederse una prórroga de otros dos años previo informe favorable al respecto. Asimismo, los adjudicatarios abonarán una cuota tributaria mensual de 5 euros.

En este sentido, el alcalde Francisco Huertas, ha comentado que se muestra orgulloso por la puesta en marcha de esta iniciativa en la que se ha estado trabajando, como ha señalado, desde del inicio del mandato municipal con la celebración de varias reuniones con el sector agrícola y las organizaciones agrarias del municipio. Asimismo, el regidor ha destacado que este proyecto de huertos sociales -para lo que se dispone de una superficie de más de 18.000 metros cuadrados- aportará, en sus palabras, numerosas ventajas y beneficios que redundará en el aspecto social, económico y medioambiental-urbanístico.

Entre los requisitos se encuentra el tener una edad comprendida entre los 25 y los 64 años. Los menores de 25 años también podrán optar a la adjudicación de un huerto social siempre que tengan familiares a su cargo; estar empadronado en el municipio de Andújar con una antigüedad superior a los 2 años; No ejercer actividad agraria y no disponer de otro huerto particular, propio, cedido en arrendamiento y/o en usufructo.

El concejal de Agricultura, Francisco Plaza, ha indicado que los huertos se adjudicarán a objeto social (50%), a personas en situación de jubilación (40%), y a los colegios de enseñanza pública en Andújar (10%). Los interesados deberán presentar antes del 13 de abril, sus solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento de Andújar.