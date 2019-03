Nada más quedar apeados de la Eurocopa de Portugal de 2004, donde no pasamos de la primera fase, la Federación Española contrató a Luis Aragonés como seleccionador nacional. Tras más de tres décadas en los banquillos, al Sabio de Hortaleza le llegaba la oportunidad a punto de cumplir los 66 años, y había quien pensaba que se le había pasado el arroz. Aún debe estar escondido debajo de la cama quien lo dijo.

Lo cierto es que un veterano entrenador alemán, Otto Rehhagel, había conducido a la modestísima selección griega al campeonato con esa misma edad, derrotando en la final a los anfitriones.

La fórmula, visto lo visto después, dio resultado a la Española, y no hace falta recordar el cambio de mentalidad que abrió el camino a la época más dorada de nuestra selección.

En la vida siempre he sentido gran respeto y admiración por las canas. Me lo inculcaron desde niño. Una sociedad que no aprovecha el valor de la experiencia es una sociedad fallda, y aquí parece que hemos empezado a darnos cuenta, después eso sí de haber vaciado de gente con canas la gran mayoría de redacciones del país.

En el fútbol actual no es fácil ver entrenadores veteranos sentados en los banquillos. A partir de una cierta edad, de los cincuenta y tantos para arriba, pasan a una especia de reserva que en realidad es un retiro definitivo. En el mejor de los casos pasan a ser asesores de la presidencia, directores generales deportivos o secretarios técnicos. Dentro del área técnica abundan jóvenes cuarentañeros e incluso treintañeros con pantalones de pitillo rasgados y camisas o camisetas ajustadas con chaleco de pico que evidencian el celo con la dieta y las muchas horas en el gimnasio.

El Xerez Deportivo contrató hace casi dos meses a uno de esos “rara avis” que acababa de entrar en la sesentena. Sin un pelo de tonto y con algo de tripita, Andrés García Tébar proyecta el perfil del entrenador de toda la vida, como los Maguregui, Cantatore, Irureta, Manolo Cardo, Delfín Álvarez, Toshack, Irureta, Serra Ferrer... En su caso asumía la difícil misión de reconducir el rumbo de una plantilla que se alejaba peligrosamente a siete puntos de los puestos de play off.

Pero Tébar es un sabio del fútbol. En su caso, no del fútbol de elite, sino del modesto. Tampoco de Hortaleza, sino del barrio de la Virgen de Fátima, en Albacete.

Motril, Melilla, Tenerife, Lorca y Jaén son sólo algunas de las plazas donde ha ido acumulando éxitos que le han llevado a sabérselas todas ante retos como al que se está enfrentando ahora en Chapín. Esa experiencia y sabiduría salen a relucir en situaciones límite y está devolviéndole la confianza a una plantilla que tiene opciones como la que más para soñar con todo.

Como dijo el dramaturgo francés Alfred de Musset, “las canas no hacen más viejo al hombre cuyo corazón no tiene edad”.