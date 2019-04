Absuelto "el solitario asturiano" acusado de atracar dos oficinas de Caja Rural en Oviedo en 2016

Lo cie

La magistrada titular del Juzgado de los Penal nº2 de Oviedo absuelve en su sentencia al avilesino de 78 años, Manuel Ángel Álvarez Riestra, el atracador conocido como "el solitario asturiano" por su largo historial delictivo y su modus operandi similares al del otro atracador de bancos español conocido como "El solitario". Se le acusaba de dos delitos de robo con intimidación con la agravante de reincidencia, al atribuirle los dos atracos perpetrados en octubre y diciembre de 2016 contra dos sucursales de Caja Rural en Oviedo, en las calle Tito Bustillo y Fray Ceferino. Y para tanto la fiscalía como la acusación particular pedían 10 años de prisión, uno por cada atraco.

Ahora la jueza ha dictado sentencia absolutoria al entender que "no ha quedado acreditada la autoría de los robos por parte del acusado pues ninguna de las testigos le reconoció sin género de dudas como la persona autora de los hechos", y el visionado de las grabaciones efectuadas por las cámaras de seguridad "no permiten concluir de manera categórica que la persona que aparece en las mismas sea el acusado, pues no se aprecian similitudes evidentes entre éste y el autor de los hechos".

La sentencia explica además que el acusado, tanto en sede judicial en fase de instrucción, como en el juicio, "si bien reconoció haber cometido varios atracos a entidades bancarias, negó categóricamente haber perpetrado los robos objeto de enjuiciamiento".

En esa vista oral celebrada la semana pasada "el solitario asturiano" se enfadó y se dio por ofendido incluso de que se le acusara de dos atracos que según su abogado defensor le parecían "de poca categoría". En su declaración llegó a decir que cómo iba él a entrar en un banco con un cuchillo jamonero , a cara descubierta y pedir 13.000 euros, como hizo el autor de los hechos. Él, explicó, que llevaba pistola y ni la sacaba, y no pedía una cantidad de dinero concreta sino que se llevaba todo lo que podía; y añadió que como iba a entrar a cara descubierta si era más conocido que Fernando Alonso. En su alegato final dijo que era una vergüenza que lo acusaran de esos delitos y pidió a la jueza que hiciera justicia.

Ahora la jueza la ha absuelto por falta de pruebas, aunque la sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

Este septuagenario avilesino con 23 atracos a bancos en su haber delictivo, que en la actualidad cumple condena en Santander por uno de ellos, reconoció que su modus vivendi han sido los robos, pero que lo dejó hace ocho años.