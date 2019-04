Marcos y Pablo, vidas ancladas por una silla de ruedas

Les proponemos acercarnos a la historia de una familia de Malagón, la de 4 luchadores: Marcos y Pablo y sus padres; Ana Rosa y Benito. Se trata de un relato de dignidad, solidaridad, y de justicia social.

Esta familia necesita ayuda, para comprar una silla de ruedas especial que cuesta más de 6000 euros, que se une a otros innumerables gastos que han tenido que realizar para el día a día de los niños y sus recursos económicos son muy limitados y en estos momentos ninguno de los dos progenitores pueden trabajar.

Marcos y Pablo, de 12 y 10 años respectivamente, sufren una de las denominadas enfermedades raras, concretamente el Síndrome de Duplicación Mecp2.

Una afección de carácter genético que provoca epilépsia, problemas respiratorios, ausencia del lenguaje, trastorno de desarrollo intelectual.

Una situación que se agrava, aún más si cabe, en el caso de Marcos y Pablo, por ser hermanos y por tener una casi completa ausencia de movimientos. Ambos necesitan una silla de ruedas especial y ahora la familia se enfrenta a una situación complicada: Marcos ha crecido y la que tenía, le queda pequeña. Una nueva cuesta 6.100 euros.

Se da la circunstancia que aunque la silla que ahora usa el mayor, Marcos, va a pasar al hermano pequeño, en poco tiempo tendrán que comprar una también para él, ya que Pablo también está creciendo rápidamente.

La familia vive además una delicada situación económica: Ana tuvo que dejar de trabajar, para atender a estos pequeños, una situación que se complicó aún más cuando le diagnosticaron un cáncer de mama hace un par de años, por lo que el padre, también dejó de trabajar.

En estos viven de dos ayudas que le Ley de dependencia les da por sus hijos, no llegan a 400 euros cada una; otra de la seguridad social por hijos a su cargo y la paga por parado mayor de 52 años, en total poco más de 1200 euros al mes para toda la familia.

Y a este elevado gasto hay que sumar otros que han tenido que realizar como la compra de un corsé especial, diferentes elementos terapéuticos o la adaptación de la furgoneta que tuvieron que comprar para poder desplazarse. Otros, como una obra de adaptación del baño, de momento tienen que esperar.

En Malagón, ya han realizado diferentes eventos solidarios para recaudar fondos que les ha permitido afrontar diversos extras y han podido recaudar la mitad de la silla.

Además desde el servicio de pediatría del Hospital General de Ciudad Real, gracias a los cuales hemos podido conocer a esta familia, han organizado una recolecta para conseguir fondos y ayudar a Marcos y Pablo.

Pues precisamente gracias a estas citas solidarias Ana y Benito crearon una cuenta en La Caixa para sus hijos y que está abierta a cualquier colaboración: ES10 2100 8721 5501 0005 1906.

Una lucha diaria

Estos pequeños están escolarizados, pero tuvieron que ir de dejar de ir a clase por las constantes infecciones respiratorias que tenían que hacia que constantemente estuviesen ingresados, incluso en varias ocasiones han estado a punto de morir, por eso desde hace unos años reciben terapia en casa.

Todas las semanas tienen diferentes sesiones terapéuticas: 4 de estimulación sensorial y cognitiva, 2 de fisioterapia y 2 de logopedía. Esperanza es su tutora del centro.

Cadena SER

Trabajan dependiendo de cómo se encuentren estos pequeños y de si han tenido crisis. Si están bien escuchan música, les cuentan cuentos, hacen juegos. Pero si han tenido crisis por la noche y están más cansados no pueden trabajar al 100%, pero siempre pueden hacer ejercicios de movilidad y articulaciones.

El Síndrome de duplicación Mecp2

Se describe este gen, Mecp2, como si fuera un director de orquesta donde los instrumentos de viento, cuerda y percusión son el resto de genes. Como el mecp2 regula al resto, si el director de orquesta no dirige bien por mucho que los instrumentos funcionen correctamente no tocarán en harmonía, ya que no saben cuándo, ni donde, ni como tocar.

Cadena SER

Síntomas que a lo largo de la vida de los enfermos se desarrollan llegando a producir la muerte. En el mundo existen aproximadamente 250 casos diagnosticados, en España son 30 y otros aún no detectados y camuflados bajo diagnósticos erróneos, imprescindible la investigación. Las personas afectadas por la duplicidad de este gen tienen una esperanza de vida de unos 25 años.