"Le ha dado por venir aquí a Obama"

"Pasado el gran acontecimiento y ahora que ya lo empezamos a masticar, ¡qué sí! Que ha estado aquí mister Barack Obama", así compartía su alegría en Instagram Ale Alcántara, el propietario del restaurante Bache, el establecimiento elegido por el ex presidente de Estados Unidos para cenar durante su estancia en Sevilla. "¡Le ha dado por venir aquí!", reconocía entre risas junto a su equipo, diciendo que no se lo creían mucho. "¡Muchas gracias Obama! ¡Y James Costos! ¡Sois para comeros el corazón!"

Feliz, atendía a los micrófonos de Hoy por Hoy Sevilla, "en algún momento te viene un subidón de adrenalina", porque te das cuenta de que has dado de comer "a una de las personas más influyentes del mundo".

En el origen de todo, James Costos, cliente de Bache en Madrid, que lo llamó para decirle que iba a acudir a su local de Sevilla, sin contarle muchos detalles. Aunque Alejandro Alcántara en principio le dijo que iba a ser complicado estar un miércoles en Sevilla -porque está grabando Masterchef en Madrid-, ante la insistencia del diplomático y conociendo que Obama iba a estar en Sevilla en esa fecha, su familia y su equipo empezaron a ilusionarse "¿a qué viene Obama?". Y vino, y cenó "de categoría".

"Yo cuando me empecé a enterar de lo que iba a pasar, hace dos o tres semanas, pregunté si tenía que cerrar el restaurante o no", y no, de hecho, mantuvieron las reservas que ya tenían previstas en el local y se dio la casualidad de que el ex presidente de Estados Unidos coincidió con unas americanas que también cenaron en Bache. "Me miraban como dándome las gracias, fíjate, venir a Sevilla y coincidir con Obama", reconocía Alcántara.