Sánchez prioriza la igualdad social, la convivencia y la lucha contra la currupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que el PSOE es el único partido "con un proyecto sensato y cabal" centrado en resolver los problemas de desigualdad social, la demanda de convivencia y la lucha contra la corrupción, los tres principales desafíos a los que a su juicio se enfrenta el país.

Así lo ha manifestado durante su intervención en un acto de su partido en Sevilla junto a la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, y el cabeza de lista a las elecciones europeas, Josep Borrell.

Sánchez ha presumido de haber conseguido, con tan solo 84 diputados y 10 meses en el Gobierno, que España ponga rumbo a la justicia social, la convivencia y la lucha implacable contra la corrupción.

"¿Os imagináis si en lugar de 84 tenemos muchos más parlamentarios a partir del 28 de abril, lo que podemos hacer por este país?", ha preguntado Sánchez, que ha apelado a la movilización y el compromiso para conseguir conformar un Gobierno que mire al futuro.

El presidente del Gobierno ha criticado al "bloque de la involución", PP, Ciudadanos y Vox, por querer "encapsular" a España en "una única plaza", la de Colón, y ha señalado que "la buena gente no roba, no espía, no insulta".

Asimismo, Sánchez ha defendido que el PSOE siempre ha tendido la mano y dialogado con todas las formaciones políticas "siempre dentro de la Constitución y de la legalidad estatutaria". "El independentismo y la derecha quieren tanto a Cataluña y a España que la quieren para ellos solos, pero nosotros la queremos para todos", ha sentenciado.

En este sentido, ha añadido que la independencia en Cataluña no se va a producir porque la Constitución española "no lo recoge" y porque los catalanes no quieren la independencia de España. "Los independentistas prefieren en Madrid un Gobierno del PP que uno del PSOE porque confrontan y son plenamente conscientes de que la independencia no se va a producir", ha dicho.

Díaz, a los militantes del PSOE: "Si queréis, volveré a ser presidenta"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha dicho hoy a los militantes de su partido que si quieren volverá a ser "la presidenta de Andalucía”, y ha subrayado que recuperar la Junta es la cuarta parte de “una liga” que hay que jugar “partido a partido”. Ha manifestado que si los socialistas ganan los tres "partidos" que ahora hay por delante, las elecciones generales, las municipales y las europeas, algo que se ha mostrado convencida de que ocurrirá, el PSOE-A volverá a gobernar en Andalucía "más pronto" de lo que la derecha cree y piensa.

Durante su intervención, Díaz ha pedido la máxima participación en todas las próximas citas electorales: “ya hemos visto en Andalucía que cuando los socialistas nos relajamos, la derecha vuelve con la cara más machista y más xenófoba”.

Por eso, ha instado a realizar una campaña “casa a casa, barrio a barrio, familia a familia, explicando cuánto nos jugamos el próximo 28 de abril y 26 de mayo”.