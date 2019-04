El Dépor elige a Pep Martí

Natxo González ya tiene sustituto en el banquillo del Dépor. Josep Lluis Martí va a ser el encargado de intentar el ascenso de categoría tras la destitución del vitoriano.

Martí llega al Deportivo tras haber estado cerca de llevar al Tenerife a la máxima categoría. Fue en el play off de la 2016/2017, cuando el cuadro chicharrero cayó en el play off de ascenso ante el Getafe. En las islas, Martí dirigió al Tenerife en 108 encuentros, ganando 39, igualando 40 y con 29 partidos perdidos en su haber. Esta fue su única experiencia como entrenador. Colgó las botas y dirigió al equipo canario. Desde su despido en Tenerife no ha vuelto a los banquillos

El preparador balear, de 43 años, es un técnico mallorquín que desarrolló la mayor parte de su carrera en el club bermellón, además de Sevilla y Real Sociedad. En su palmarés figuran dos copas de la UEFA, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una Copa.

Como técnico destaca por su preferencia por el 4-2-3-1, con equipos de gran despliegue físico en mediocampo y con el contraataque como principal arma.

La idea es que llegue este lunes a la ciudad de A Coruña y pueda entrenar al equipo desde el martes. Su estreno será ante el Club Atlético Osasuna el próximo sábado en Pamplona.

Pep Marí dispondrá de nueve jornadas para lograr el ascenso del Deportivo. Coge al conjunto de Riazor en puestos de play off y su exigencia, al menos, es clasificar al equipo para esa fase de ascenso a Primera.