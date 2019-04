Carmen Posadas: "Durante la posguerra las juergas de la jet set eran épicas"

Carmen Posadas ha escrito doce novelas, diez libros infantiles, dos biografías y varios ensayos, relatos y guiones de cine y televisión. Sin embargo, habla de La maestra de títeres (Espasa, 2018) con la misma fascinación de quien acaba de entregar sus primeras galeradas.

Beatriz Calanda es su protagonista, “una mujer destinada a brillar”. La posguerra, la transición y el presente. El retrato de los sesenta últimos años de la historia de España a través de “la vida de dos mujeres muy distintas, una mala, malísima, otra buena, buenísima”, cuenta Carmen Posadas. Y hasta ahí podemos leer (de momento).

La alta sociedad madrileña y sus excesos son el universo del dolce far niente en el que se mueve ‘la Calanda’. “La posguerra fue una época marcada por el hambre y la miseria para la mayor parte de los españoles. Sin embargo, “por debajo de ese manto de respetabilidad, de paz, de moral…, las juergas de la jet set eran épicas”.

¿Ha cambiado mucho la sociedad española? Porque a veces parece que no hemos cambiado nada y otras parece que sí lo hemos hecho: “Podemos decir que todo ha cambiado, como en aquella ‘profecía’ de Alfonso Guerra que decía “este país no lo va a cambiar ni la madre que lo parió”. Sin embargo, hay cosas que no cambian, como el amor, las relaciones personales, el adulterio…”

Carmen Posadas dijo una vez: “Los personajes me complican la vida”. “De vez en cuando se portan horrible, hacen cosas que yo no tenía planeadas y les digo, ¡¿pero qué has hecho?! Entonces solo puedes hacer dos cosas, “o les haces caso y a ver qué pasa o haces como Nabokov, el autor de Lolita, que decía que él era un galeote con sus personajes”.

¿Y usted, cómo escribe? “Hay dos tipos de escritores, unos muy estructurados, que tienen todo pensado y otros, como yo, que somos más ‘desparramados’, que no sabemos absolutamente nada de lo que va a pasar en la novela. Te vas dejando sorprender y, al final, te conviertes en el primer lector y el más atónito”.

Cuando Carmen Posadas llegó el pasado viernes a Alicante para presentar su nuevo trabajo, el cartel de sold-out colgaba desde hacía varios días en la puerta del restaurante Maestral.

Durante la velada, mientras de fondo sonaba la banda sonora de High Society (Charles Walters, 1955), protagonizada por Frank Sinatra, Grace Kelly y Bing Crosby, sus invitados degustaron un menú tematizado con mucho glamour, a la altura de la protagonista de la novela.

En las copas de sus invitados, un tinto Crianza 2016 de la bodega Casa Cesilia que llevará por nombre “Gadea, un vino con Alma”, como una de las hijas de la protagonista de la novela de Carmen Posadas.

La maestra de títeres

Si ha habido una mujer destinada a brillar, esa es Beatriz Calanda, la protagonista de la nueva novela de Carmen Posadas. La autora hace un recorrido por los sesenta últimos años de la historia de España a través de la exhibición que «la Calanda» hace de su vida exagerada y excesiva.

Carne de las revistas de sociedad, con una vida cincelada a golpe de glamour, escándalos y exclusivas, gran dama de la jet-set madrileña, todo el mundo sabe perfectamente quién es Beatriz Calanda, quiénes fueron sus cuatro maridos (el actor de moda, el escritor de culto, el aristócrata y el banquero), y la vida y andanzas de sus cuatro hijas, una por marido, destinadas desde la cuna a heredar el cetro de «mami».

Sí, todos la conocen, pero muy pocos, ni siquiera los maridos, mucho menos sus hijas, saben quién es en realidad Beatriz, cuáles fueron sus orígenes y por dónde tuvo que pasar para convertirse en un icono capaz de arrastrar a una corte de paparazzi con cada movimiento.

Con inteligencia, ironía y una declarada debilidad por su heroína, Carmen Posadas hace, más que un retrato, una disección de la alta sociedad madrileña, tan exclusiva como hermética. Una novela irónica, barroca y tan audaz y seductora como la propia Beatriz Calanda.