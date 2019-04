14 robos de móviles al día en Bilbao

La media el año pasado fue el robo de 330 móviles al mes en Bilbao, duplicándose la cifra en agosto (Aste Nagusia) y en diciembre. Sin embargo, el incremento de "este tipo de ilícitos", según el responsable de Delitos contra el Patrimonio en la Comisaría de Bilbao, ha sido notable teniendo en cuenta que "en los dos primeros meses de 2019 se han superado los 800 robos de terminales", habiendo registrado 431 robos en enero y 392 en febrero.

La mayoría de los robos, asegura este responsable policial, se producen "en la vía pública" y durante el día, "aprovechando los múltiples eventos que se registran en Bilbao". Las zonas más comunes son "la Gran Vía, la calle Ercilla o el Casco Viejo". Tanto las víctimas como los sustractores "son de origen diverso" y, nos reconoce, "que entre los ladrones que actúan de día suele haber mujeres". Ahora bien, estos hurtos, que son los más habituales, se producen normalmente al descuido y no conllevan violencia. Como tal, las actuaciones policiales pasan por la imputación del presunto autor del robo, no por el arresto. Si se le intercepta "in fraganti", nos dice este responsable policial, "si tiene domicilio conocido y con su identidad, se le imputa el hecho, se señala juicio rápido y va a la fase de instrucción".

Otra cosa son los robos con violencia. Aquí se suele aprovechar la noche, nos dice el responsable de Delitos contra el Patrimonio en la Comisaría de Bilbao, y "el alcohol consumido por las víctimas y que se alejen de zonas de bares". Los robos registrados habitualmente se han producido en Uribitarte, Albia y Mazarredo y el modus operandi pasa por "entrar de buena manera a la víctima, tratar de liarle, ponerle una zancadilla y, si se sigue negando, ir incrementando la violencia". Por ello, en estos casos, su recomendación pasa por "intentar no ir hablando por el móvil o mandar mensajes cuando se retiran a sus domicilios y se alejan de zonas de ocio, ya que no deja de ser un reclamo". En robos con violencia, según la Comisaría de Bilbao, la tasa de resolución roza el 38%.

Respecto al recorrido que hacen estas terminales sustraídas, según este responsable policial "hay un mercado negro y de segunda mano" y todas las personas que se dedican a este tipo de ilícitos tienen un receptador que le da salida. Muchos de estos móviles terminan directamente en el extranjero.