Martí: "El objetivo es el ascenso y da igual cómo se consiga"

José Luís Martí toma las riendas del Deportivo. El nuevo inquilino del banquillo de Riazor fue presentado ante los medios. Su objetivo, repitió en más de una vez, es ir a por todas. "Lo que todos queremos es el ascenso, y da igual cómo se consiga". Para el presidente del Dépor, el equipo está capacitado para lograr todos los objetivos y en junio poder celebrar el regreso a Primera.

José Luís Martí es, para Tino, "una persona con un extenso currículo como jugador y espero que como entrenador. Según el mandatario "tenemos un reto en Pamplona".

Pep Martí empezó su comparecencia dando las gracias al Deportivo por ese gran reto y oportunidad. Definió al Depor como un club con una gran historia al que llega "con un convencimiento total en la plantilla". El balear habló de "proyecto tremendamente ilusionante y una plantilla extraordinaria".

Sobre sus líneas maestras son las de un equipo trabajador. Para el balear, lo que se busca desde ya es "un equipo valiente y agresivo, con personalidad y con las cosas muy claras".

Ante estas nueve finales que restan para el final de Liga, para el entrenador existe "una distancia que recortar y mantener. Ganar es lo único que vale en el fútbol", confesó.

"El Dépor que yo quiero tiene que verse el fin de semana. Conozco la categoría y lo que requiere. No podemos perder tiempo. Que no haya ni una pizca de duda", explicó el entrenador.

El despido de Natxo

Carmelo del Pozo explicó el adiós de Natxo González. Lo define como una "decisión especialmente dura" apoyada en la pérdida de confianza y de "fiabilidad". Carmelo recordó que ya Le habían dado un margen de confianza el entrenador y había llegado el momento de tomar una decisión.

También es "una situación especialmente desagradable para todos" y "todos los equipos que no cumplen las espextativas recurren a esta medida". Tino recuerda que es algo que no le agrada pero "no nos vamos a rendir nunca".