Tres jóvenes cacereños sufren una agresión homófoba la noche del sábado

Según ha asegurado Hugo Alonso, miembro de la Fundación Triángulo en Cáceres, en el programa Ser Iguales de Cadena SER, la madrugada del sábado al domingo en la plaza de Albatros de Cáceres tenía lugar una agresión en la que tres jóvenes sufrían daños físicos.

El motivo de las agresiones, ha dicho, fue la orientación sexual de los agredidos, que acudieron a la sede de la Fundación Triángulo para, desde la oficina de víctimas por LGTBIfobia, buscar asesoramiento a la hora de interponer las correspondientes denuncias.

Alonso ha recordado que Cáceres es la localidad extremeña con más casos de agresiones por LGTBIfobia. De las 11 agresiones de este tipo registradas en Extremadura durante 2018, cinco sucedieron en la capital cacereña.

No obstante, ha descartado que exista un grupo que se dedique a esto, porque no existe conexión temporal y espacial, y los agresores no están identificados como las mismas personas.