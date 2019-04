IU y Podemos acudirán por separado en las elecciones municipales en Tafalla

Sin acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos para confluir a las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Tafalla. Negociaciones largas y decepcionantes para la actual concejala de Izquierda Unida, Soko Ojer. que señala que "hemos intentando hasta el último momento y no ha podido ser; tampoco hemos llegado a hablar de políticas municipales porque se ha discutido sobre todo de puestos y puestos, y puestos que para mí no es lo importante. Para mí lo importante es el trabajo y la solución política que podamos dar a este Ayutamiento, y no se ha llegado ni tan siquiera a hablar de eso. Es una pena que haya muchos votos que se repartan".

Y es que desde Podemos ya habían presentado a su cabeza de lista antes incluso de iniciar las conversaciones. "Ya les habíamos por lo menos llamado a la puerta, diciendo que queríamos negociar, y nuestra sorpresa fue cuando salió en prensa su candidato. Y nosotros pensamos que teníamos que esperar un poco hasta ver dónde podíamos llegar en la negociación para sacar o no nuestra candidatura, y ser un poco más coherente y formal en ese sentido".

Así, Izquierda Unida, que acudirá en solitario el próximo 26 de mayo, apuesta de nuevo por Soko Ojer como candidata a la alcaldía de Tafalla.