Ayerdi enfría el entusiasmo sobre las inversiones sostenibles

El Gobierno de Navarra estudiará este miércoles el análisis que el Departamento de Hacienda ha realizado sobre la posibilidad de poner en marcha inversiones financieramente sostenibles con el superavit del año pasado, que fue de 112 millones. El ejecutivo estudia el real decreto aprobado por el gobierno Sánchez pero el vicepresidente económico, Manu Ayerdi, llama la atención sobre un detalle: "Al margen o no de la regla de gasto, porque eso lo único que te dice es que tendrás que pedir autorización y luego el Ministerio te la podrá dar o no dar, hay otra letra pequeña que dice que no podrás incurrir en déficit en el año 2019".

Detalle, la obligación de déficit cero que enfría los ánimos de cara a realizar esas inversiones. "Es una letra pequeña muy muy importante, parece que nadie remite en ella, pero es una letra pequeña que complica mucho las cosas. Ya lo complicaban en el 2018, y lo sigue complicando en el 2019".

A finales del pasado año el parlamento aprobó un plan de inversiones por 113 millones del que sólo se ha podido ejecutar 35 con autorización del ministerio de Hacienda.