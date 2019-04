"Tenemos claro que lo que ha pasado es culpa nuestra"

La cara de Dani Giménez recogiendo el premio de mejor jugador del mes lo decía todo. El galardón, recibido en otras ocasiones en un ambiente de risas, ahora se recoge con el semblante serio que requiere la crisis en la que ha entrado el equipo. El meta no elude la autocrítica para analizar lo sucedido en los últimos meses. "Hay que respetar el trabajo de Natxo. Ser entrenador tiene estas cosas. A veces no das con la tecla, a veces resultados... es más fácil echar una persona que a todos los jugadores. Tenemos claro que lo que ha pasados es culpa nuestra".

La llegada de Pep Martí al banquillo coruñés se recibe como el comienzo de una nueva etapa que debe resetear al vestuario. "Después de haber tocado fondo ahora viene un cambio, que genera ilusión, y que genera otra mentalidad en el jugador. Esperemos que sea mejor, estamos a tiempo de conseguir el objetivo. Viene una persona nueva, con nuevas ideas y nos tenemos que aferrar a él". Un técnico que sobre todo debe recuperar a un equipo anímicamente hundido. "Cuando empiezas a perder las dudas se acrecentaban. La gente ya tenía muchas dudas, falta de confianza... con esto (el cambio de míster) se busca más ilusión a la gente que no estaba aportando y frescura a los que juegan más".

Mientras Martí desembarcaba ayer, Natxo González se despedía de la plantilla en una despedida en la que "Natxo fue muy honesto y correcto, como siempre. Nos deseo suerte, cree que podemos conseguir el objetivo. Para él la situación es más complicada pero nadie le podrá reprochar nada. Es muy trabajador, hecho a sí mismo. Aunque esto le saliese mal él va a seguir seguro y el año que viene tendrá equipo para pelear por su objetivo".

La Resurrección del equipo depende, en buena medida, de detectar los errores que han provocado el desplome de los blanquiazules. En opinión de Dani Giménez "la situación se debe a una mala gestión emocional del jugador. Cuando quieres y no puedes es que algo has hecho mal los últimos meses. Hacer un cambio radical es lo único que te puede dar un cambio positivo." Precisamente en la despedida de Natxo, el ya ex-técnico señaló a la presión como una de las causas que han podido provocar la crisis de resultados. Un factor que el portero considera que se debe valorar a nivel individual. "Puede haber gente que si, yo no. Para mí es al revés, tiene que motivarte a ganar todos los partidos. Queremos jugar en los mejores equipos y el Dépor es uno de los grande de la Segunda. Debes prepararte en el día a día" para llevar esa situación.

De cara ya al futuro, Dani Giménez considera que el Deportivo debe ser "un equipo ganador. Hay que hacer unas cosas bien pero hay que ganar. Eso es lo que nos va a acercar al objetivo. Quedan nueve partidos y hay que ganar los nueve. No podemos tener miedo, hay que hacer las cosas de manera valiente". El primer examen del equipo de Martí será el sábado en El Sadar, ante Osasuna, un equipo que solo ha empatado dos partidos como local y que no ha perdido aún en su feudo. "Las estadísticas están para romperlas. Fuera de casa estamos mejor. Hay que ir a ganar y que estos tres puntos s ean el inicio de algo grande".