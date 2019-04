Erkoreka ve que el Gobierno se resiste a asumir criterios de otros traspasos

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha subrayado este viernes que el Gobierno Vasco mantiene la misma posición que ha defendido en los traspasos de competencias en los últimos treinta años, pero ha encontrado "resistencia" en el Ejecutivo central para asumir los mismos criterios de negociaciones anteriores.

Erkoreka ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas después de que este jueves los equipos negociadores de ambos gobiernos no lograsen cerrar un acuerdo en torno al traspaso de cuatro transferencias antes del comienzo de la campaña electoral.

El también portavoz del Gobierno autonómico ha reiterado que la principal diferencia se centra en la valoración económico financiera de estas competencias, ha afirmado que ninguno de los dos ejecutivos dan por "canceladas ni rotas" las negociaciones, pero no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que puedan retomarse antes de los comicios del 28 de abril.

Ha reiterado que se han topado con la "resistencia" del Gabinete de Pedro Sánchez a negociar y a "asumir" con los mismos criterios mantenidos en los últimos treinta años la valoración económica de cada transferencia, mientras que sí que "se ha avanzado mucho" en el área jurídica y competencial de cada traspaso.

Erkoreka ha señalado que el Gobierno Vasco espera que sea posible retomar las negociaciones y ha insistido en que la institución no está en campaña electoral y "sigue en plenitud de funciones" y dispuesta a seguir dialogando "las próximas semanas, siempre que tenga interlocutores para seguir aproximando posiciones" y lograr un acuerdo que "es y debería ser posible como lo ha sido en otras ocasiones no menos complejas que esta".

Preguntado por si estima que estos contactos puedan retomarse antes del 28 de abril, el portavoz ha respondido que "con la experiencia acumulada en las últimas semanas" no se atreve a aventurar una fecha. "Si el acuerdo llega llegará, pero no vamos a fijar fechas que a lo mejor no se puedan cumplir", ha planteado.

El portavoz no ha querido pronunciarse sobre si la posición del Gobierno central está motivada por la campaña electoral ni tampoco sobre la posibilidad o no de que el gabinete de Pedro Sánchez "vaya o no a cambiar de actitud" en función de sus "necesidades futuras" a la hora de configurar un nuevo ejecutivo tras las elecciones.

"Tengo que reconocer que era optimista, pero hemos visto que no y que el trabajo será más largo de lo previsto, pero esto no es nuevo, todas las negociaciones de transferencias son difíciles. No recuerdo ninguna fácil", ha explicado.

En este sentido, ha defendido que, a diferencia de en otras autonomías en el que las transferencias se hacen "a troquel", en Euskadi son fruto de una "obra de artesanía" que se construye entre los dos gobiernos y que emana de un Estatuto de Gernika con "muchas peculiaridades en el ámbito competencial".