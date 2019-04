Desayunos que harán sonreir a 130 familias

130 familias van a poder desayunar y merendar gracias a la labor de la asociación Gota de Leche. “La ayuda y el apoyo de esta asociación ha venido de maravilla. Esto es leche del cielo, leche que llueve del cielo. Es un producto básico sobre todo para los niños y casi todas las familias. Las familias que atendemos son muy numerosas, tienen 3 o 4 niños, y la leche es un alimento esencial. Andábamos muy mal hasta que nos ayudo está gente y ahora estamos bastante mejor de este servicio”, afirma Don Fernando, el párroco de la Parroquia Virgen del Carmen.

Un proyecto dividido en tres partes: Virgen del Carmen (60 lotes), Pedro Larreta y familia (30 lotes) y Villava (30 lotes) donde se reparten lotes con productos para desayunar y merendar como: Cola-Cao, Nesquik, paté, chorizo, cereales, etc. “Todas las familias pasan por el filtro del Banco de Alimentos. Don Fernando ya las tiene filtradas, son familias necesitadas, tienen el filtro de la necesidad”, asegura Fernando Lazcano, presidente de la Gota de Leche.

“Nos informamos por la asistencia social y por el trato personal que tenemos con la familia. Todos los meses antes del reparto suelo tener una pequeña charla con cada uno de ellos, ellos vienen a por el lote y yo con brevedad les pregunto cosas: ‘¿qué tal los niños? ¿El marido trabaja? ¿Os habéis puesto enfermos algún día?’ y cosas así”, afirma Don Fernando.

Además de ser una familia necesitada, otro de los filtros es que los niños estén escolarizados. “Un niño que va a estudiar si no toma un tazón de leche está dormido, no puede prestar atención, no crece bien… y los niños son el futuro”, afirma Lazcano. “Nosotros aquí en la parroquia tenemos la experiencia de años pasados. Dábamos desayunos por la mañana antes de ir al colegio a un grupo de 20 niños durante dos años. El grupo de Cáritas se encargaba de prepararlo todo, los niños venían desayunaban y se les daba un bocadillo para el colegio. Este año esto no ha sido posible porque no había voluntarios”, afirma el párroco.

Datos que avalan la labor de la asociación: “Los niños que desayunan rinden mucho más. En el recreo se sentaban y dormían. Había niños tristes, y se les notaba en la cara. Hemos constatado, porque los hemos pesado, que han engordado. Vemos que lo del desayuno es algo que tenemos que recuperar de la manera que sea”, afirma Don Fernando.

Iniciativa que el párroco asegura va a retomar. De momento ya han repartido 130 desayunos y meriendas de cara a Semana Santa.