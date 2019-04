"No podemos asumir en solitario toda la acogida nocturna"

El concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, Iñigo Pombo, ha afirmado este miércoles que el consistorio no puede responsabilizarse en solitario de toda la acogida nocturna a las personas sin hogar y ha reclamado la implicación de otras instituciones.

"El plan del Gobierno Vasco marca que tenemos que ofrecer 56 plazas de acogimiento nocturno y ofrecemos 230 plazas estables. Más no podemos dar y si lo hacemos, no puede ser en solitario, porque no lo haríamos bien", ha asegurado en una comparecencia en comisión a petición del grupo de EH Bildu.

Esta coalición había solicitado información sobre las previsiones de esta área para afrontar las necesidades de las personas sin hogar, una vez que se ha cerrado el dispositivo invernal (90 plazas) y se prevé el traslado a otro edificio del Servicio Municipal de Acogida Nocturna (Sman-83 plazas) de Uribitarte para acometer labores de mantenimiento.

Pombo ha asegurado que se mantienen un total de 230 plazas estables y que las personas acogidas en la Sman se derivarán a otras ubicaciones. También ha remarcado que el índice de ocupación de estas plazas se queda en el 88 %.

Ha mantenido que, en ocasiones, la demanda "puede ser infinita" y ha insistido en que Bilbao no puede hacerse cargo de ella en solitario, sino que también atañe a otros ayuntamientos, diputaciones o Gobierno Vasco.

Por parte de EH Bildu, Alba Fatuarte se ha mostrado de acuerdo en que Bilbao debe "exigir la implicación" de otras instituciones, pero ha considerado que el ayuntamiento trabaja en este campo "desde la improvisación" y "sin tener en cuenta que es un fenómeno creciente y que ha cambiado de perfil: cada vez hay más jóvenes, más migrantes y más mujeres".

Amaia Arenal, de Udalberri Bilbao en Común, también ha estimado que el consistorio actúa "desde la improvisación" y trata este fenómeno como "una situación coyuntural. Si hay que pedir más recursos a otras instituciones, se pide, pero hay que afrontar los nuevos retos: se cierra el albergue invernal, pero las personas sin hogar no desaparecen".

El portavoz municipal del PP, Luis Eguiluz, se ha referido en concreto a la llegada de migrantes y tras destacar que "seguirán viniendo", ha dicho que "habrá que organizar el acogimiento en coordinación con otras instituciones, porque el dinero es finito, y si destinan más fondos a este fin, se dejan de destinar a otras cosas".

Samir Lahdou, de Goazen Bilbao, ha opinado, por su parte, que el equipo de gobierno municipal "no actúa con falta de previsión sino con falta de interés", y tras reconocer la "dejadez" de otras instituciones, "que acaba pagando Bilbao", según ha precisado, ha manifestado que el Ayuntamiento "puede hacer más".