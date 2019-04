El sueño de María se llama 'Mary Down'

María de Cabo ha hecho realidad su sueño, abrir una tienda con "regalos" que ella elabora con sus propias manos y con productos que precisamente nacieron de su inspiración en su hermano, el empresario Alfonso de Cabo, bajo la marca 'Soy Xtiano'.

La tienda se llama 'Mary Down' en la avenida Doctor Fleming, y ha abierto sus puertas esta semana. "En el mercadillo de Adevida me di cuenta lo que me gustaba vender. Desenvolverme con la gente me gusta mucho", nos cuenta María.

Alfonso explica cómo la línea 'Soy Xtiano' nació como una iniciativa en la que dar iniciativa a las personas con discapacidad y María entró de socia en el proyecto. De ahí creció a una tienda física.

Para poner en marcha esta tienda, ha contado con el apoyo de su familia y de las asociaciones Aprosub y Down Córdoba. Entre otras muchas sinergias como el diseño de la mano de las diseñadoras Esther Casado, Águeda Robles y Laura Gallego. Además de Maribel Gutiérrez, que ha colaborado en estos diseños.

En la tienda se puede encontrar desde libretas a camisetas o marcapáginas, pasando por un kit de siembra con tiestos de macetas de cerámica de La Rambla adornados por María.

Ella sigue pensando proyectos para el futuro, aunque ahora se centrará en el sueño ya conseguido.