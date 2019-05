Barbón: "El PP aplica mal la democracia interna"

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana y candidato a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha pasado, este mediodía, por los micrófonos de Radio Asturias. Lo ha hecho el mismo día en el que el partido fundado por Pablo Iglesias cumple 140 años. Con Barbón hemos podido hablar de los resultados de las elecciones generales y del panorama que se atisba a menos de un mes de las autonómicas y municipales. Insiste en que no tienen nada que ver unas elecciones con otras y que no se pueden trasladar los resultados de uno a otro ámbito, aunque sí reconoce que “se pueden apreciar las tendencias”.

Sobre los malos resultados obtenidos por el Partido Popular y la situación por la que ahora atraviesa esta formación, dice Barbón que el gran problema que tienen los populares es que no saben aplicar la democracia interna: “Mallada no es la candidata del partido sino la de Pablo Casado y ha pasado por encima de una presidencia que sí ha sido elegida por los militantes”. El candidato contrapone estas maneras con su propio proceso de elección; llegó a la secretaría general con el apoyo del 96% de los votos.

Adrián Barbón espera desarrollar una campaña intensa “aunque desde que accedía al cargo no he dejado de moverme”, dice. Sobre su negativa al debate a dos que propone Teresa Mallada, explica que “primero tendrían que debatir entre las cuatro derechas para decidir quién las representa para poder debatir entonces; yo no me niego, es algo que me gusta”. Lo dice convencido de que, si la derecha puede, hará lo posible para arrebatarle el gobierno al PSOE.