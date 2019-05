Fernando Vidal medita no presentar su candidatura

El ex consejero Fernando Vidal no tiene en mente dar el paso al frente para postularse a dirigir el Deportivo. Vidal lleva sondeando posibles apoyos a su proyecto desde que Tino Fernández anunciara su adiós. Sin embargo, y tras su reunión con el actual presidente, el empresario tiene a día de hoy prácticamente descartado presentar un proyecto para la próxima junta de accionistas. Entre los motivos que conducen a que descarte dar ese paso está la dificultad para tener apoyos suficientes tras su conversación con Tino Fernández y que el mapa de candidatos y proyectos rivales desagrada al ex consejero.

El entorno de Fernando Vidal ha confirmado a Radio Coruña que no le gusta tanta división, donde sumado a su posible candidatura, podría haberse juntado hasta cinco proyectos para suceder a Tino Fernández. "Que pueda haber tantas candidaturas no es bueno para el deportivismo", afirman fuentes consultadas por esta emisora. Fernando Vidal echa en falta una candidatura de unión y sólida que pueda ser vertebradora de un Deportivo más sólido e ilusionante. Fernando Vidal tampoco se siente respaldado por parte de la opinión pública y no quiere dividir más aún al deportivismo.

La idea de Fernando Vidal parece clara, aunque confiesa que seguirá a la espera. Las mismas fuentes sostienen que Fernando Vidal considera también que la candidatura que todavía no se ha anunciado y que puede aglutinar a varios grupos de empresarios podría ser finalmente la que se lleve el caballo al agua.

Así las cosas en la carrera por suceder a Tino Fernández se quedan Paco Zas, Jesús Martínez Loira, Manuel Cascallar (que tiene en mente anunciar en los próximos días su intención de presentarse) y una cuarta candidatura todavía en fase de proyecto. Una carrera contra el reloj para convencer a los más de 25.000 accionistas, aunque en la práctica, la decisión la tendrán un grupo de más de una decena de medianos accionistas que serán clave el control de la Plaza de Pontevedra