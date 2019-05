Loira, sobre su actividad empresarial: "Tengo mis cosas ordenadas"

Jesús Martínez Loira ha sido el primer candidato a la presidencia blanquiazul que se ha pasado por Coruña Deportiva. Tras haber dado el paso al frente, el candidato ya ha tenido que lidiar con la primera polémica. Martínez Loira ha sido acusado de cobrar del club mientras disfrutaba de una dedicación exclusiva en la Diputación, organismo donde desarrolla su carrera profesional. Un asunto que ha querido zanjar poniendo el asunto en manos de la policía. "Hay personas que solo saben enfangar. No les voy a dar más bola. El tema está denunciado ante el Cuerpo de Delitos Informáticos y Económicos porque eso es extorsión. Te difaman por presentarte a las elecciones del Deportivo. Van a identificar a quien está detrás de todo eso. Yo tengo mis cosas bien ordenadas".

Martínez Loira confía en seducir a los pequeños accionistas, sin perder de vista a los propietarios de paquetes mayoritarios, aunque considera que estos últimos "se van a decantar hacia el final". La carrera electoral marcha lenta a 20 días de la Junta, con candidatos que aun sopesan si presentarse o no, equipos de trabajo sin conocer y proyectos en fases iniciales. Una circunstancia que Martínez Loira explica al haber sido "sorpresivo el anuncio de la renuncia del Consejo, nos pilló a todos a contrapié"

El proyecto que quiere hacer llegar al accionista se hará público en breve, ya que prevé una acto "antes del Día das Letras" para hacer la presentación en sociedad. "Tenemos el tema muy perfilado y tenemos claro cómo lo queremos hacer. Las ideas para el deportivismo son la unidad, la integración, centrarse en el fútbol tanto en la parte profesional como en la parte formativa y continuar con la rigurosidad económica y jurídica". Uno de los pocos nombres que han salido a la luz es del de Joan Capdevila. "Es cierto que queremos contar con Joan Capdevila para que sea el enlace entre el vestuario y el Consejo". Sobre la pretendida unidad, la mano de Martínez Loira permanecerá tendida a cada uno de los candidatos para aglutinar fuerzas. "Ya lo he ofertado a todos los candidatos que se vayan presentando para conformar una candidatura de unión. La última vez que hablé con Paco Zas no se presentaba y Fernando Vidal aun no se ha presentado".

En su proyecto entra de lleno Carmelo del Pozo "No puede ser de otra manera. Está con contrato en vigor, es una apuesta reciente (de menos de un año) y está el equipo en competición. No tiene sentido plantearse nada salvo que Carmelo tenga otros planes. A estas alturas de la temporada tiene ya pensada la plantilla para los diferentes escenarios que se puedan dar".

Durante la conversación en Coruña Deportiva, el candidato quiso valorar al actual Consejo de Administración. "Yo no creo que el actual Consejo haya fallado en el apartado fútbol. Las cuatro últimas temporadas han sido en Primera y esa es la cuarta mejor racha de la historia del club. Estábamos acostumbrados a una etapa brillante pero ahora vivimos en la etapa del control económico"

De cara a la Junta del día 28, los candidatos deberán acordar tanto la composición del futuro Consejo como su caracter mixto o no. Es decir si el ganador se quedará con todos los puestos en el Cosnejo o habrá representación proporcional según las acciones presentadas por cada candidatura. "Por mí, el Consejo debería ser lo más amplio posible. Si los estatutos hablan de ocho, pues ocho. Yo creo que ese Consejo esté compuesto por integrantes de una sola candidatura".