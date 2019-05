Pablo Ibar es sentenciado a cadena perpetua y esquiva la pena de muerte

El español Pablo Ibar esquiva la pena de muerte y es condenado a cadena perpetua por el triple asesinato cometido el 27 de junio de 1994 en Miramar (Florida).

Pablo Ibar, ciudadano hispanoamericano y sobrino del conocido boxeador vasco José Manuel Ibar Azpiazu, "Urtain", ha logrado esquivar este miércoles la condena a muerte, al no conseguir el jurado la unanimidad necesaria para una sentencia de pena capital, como pretendía la Fiscalía, por el triple asesinato el 27 de junio de 1994 en Miramar (Florida) de Casimir Sucharski, propietario de un club nocturno, y las bailarinas Sharon Anderson y Marie Rogers.

El jurado popular que declaró culpable a Ibar el pasado 19 de enero de cometer un triple asesinato tenía que decidir este miércoles sobre la recomendación al juez Dennys Bailey sobre la sentencia. Y solo había dos opciones: la pena de muerte o condenarle a prisión de por vida.

Reacción de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar

No entendemos que el juez no haya anulado el juicio cuando la fiscalía se extralimitó claramente en sus argumentos finales el pasado 16 de enero. Tampoco entendemos que el juez no haya anulado el juicio cuando un miembro del jurado, a primera hora del primer día laborable después del veredicto, manifestara que deseaba retractarse de su decisión tras haber denunciado fuertes presiones e incluso bullying en el seno del jurado. El juez optó por expulsar a esa persona del jurado.

Por ello y por más cosas no podemos en forma alguna estar de acuerdo con el veredicto pronunciado por el jurado el pasado 19 de enero. Ese veredicto no se corresponde con lo visto, oído y argumentado en el tribunal.

Por ello, tras el periodo mínimo necesario para reorganizarnos para esta nueva etapa, emprenderemos las acciones oportunas para apoyar a Pablo Ibar y a su familia de cara al recurso a plantear, en este caso al Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de Florida.