"El Ayuntamiento de Bilbao tiene que contar con nosotros para la planificación de Zorrozaurre"

Rafael Gardeazabal se considera a sí mismo como "un tendero de toda la vida de Bilbao". Y no le falta razón, porque en la entrevista que hoy como presidente de Bilbao Dendak concede a Hoy por Hoy Bilbao, recuerda incluso que cuando El Corte Inglés llegó a la capital, su padre tuvo visión y "compró tres locales que había en la zona". "Siempre hay que ir por delante, no podemos pararnos. Eso ocurre en todos los sectores."

Gardeazabal es ahora más que un comerciante porque representa a uno de los colectivos que más atención recibe de los candidatos locales, pero también forales, en plena campaña electoral. Y no es de extrañar, porque en la era de la compraventa por internet, en Bizkaia sólo los 30.000 empleados del sector, incluidos hostelería, generan más del 15 por ciento del Producto Interior del territorio. Así que a tres días de la cita con las urnas nos planteamos cuál sería su programa electoral ideal y cómo están recibiendo las propuestas en tiempo de promesas. La Asociación Bilbao Centro agrupa a 2.000 asociados.

Apuesta por la "especialización, el trato personalizado pero también por internet". Y de ahí que vea con muy buenos ojos la oferta para la próxima legislatura de formación y de un portal on line que ofrece el candidato a la reelección, Unai Rementeria. Lo que no le gusta es abrir en festivos. "Tenemos una ley y nos basta en un momento en el que si se abre hay que tener en cuenta la rentabilidad. A nada que viaje por Europa se dará cuenta de que no es verdad que se abra los domingos y festivos."

En la entrevista que aquí puedes recuperar, Rafael, como presidente de Bilbao Dendak, apuesta también por conseguir su 'cuota de poder' en Zorrozaurre. "Debemos estar en la planificación de esta zona de oportunidad. El comercio debe estar allí". Sin obviar ningún debate, a preguntas de los oyentes, muchos a favor de no abrir en festivos, apuesta por la devolución del dinero y no de cheques regalo o por aprovechar el fenómeno de los cruceros y sus visitantes.