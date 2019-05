"Ha habido una tremenda pesadez de los medios con la situación interna del PP cuando en el resto de partidos era similar"

Llega la recta final de la campaña electoral. Turno para la popular Teresa Mallada que sigue defendiendo un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Para ello, Mallada explica que es algo que "Nicanor García está contando. Ciudadanos se sitúa a la izquierda con sus manifestaciones. No tengo miedo de no ser el referente del centro derecha y quién quiera un cambio significativo tiene que votar al PP". En materia de pactos se limita a apuntar a "un programa de gobierno para Asturias" y lanza la pelota al tejado de Ciudadanos. "Juan Vázquez tendrá que decidir si ve un cambio con un PSOE que nos trae continuidad o prefiere otra cosa".

La conservadora también habla de los conflictos internos con la presidenta Mercedes Fernández tras su designación aunque considera que el ruido procede de los medios. "Ha habido una pesadez tremenda de los medios de comunicación con el Partido Popular" y se compara con el resto de formaciones. "No he visto a Javier Fernández en ningun acto, en ninguno de los actos de Podemos estaba el anterior candidato, en Ciudadanos ha llegado un candidato nuevo de manera espontánea y no he visto a ningún diputado en la pasada legislatura apoyando a Juan Vázquez. Por lo que haya sido se han centrado los tiros en el PP pero la situación era muy similar en todos los partidos", insiste. De hecho califica de "trato injusto" el que se le ha dado porque "el Partido Popular presenta muchísimas propuestas realistas".

Más ayudas para las familias o la Variante de Pajares son algunas de las ideas que contempla en su programa, sobre minería recuerda que la proposición del PP para la continuidad de las centrales térmicas fue votada en contra por PSOE, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida y descarta que existiera posibilidad de una coalición para las autonómicas. La candidata, en cuanto a su futuro después del domingo, no tiene dudas. "Sé que tengo el respaldo de mi presidente porque en Asturias necesitábamos un cambio".