García-Page hace un llamamiento al voto útil

Para que el PSOE siga gobernando en Castilla-La Mancha, necesita un resultado mejor el próximo 26 de mayo, que el obtenido en las pasadas elecciones generales del 28 de abril, a pesar de la victoria socialista.

Es una de las reflexiones que ha dejado el presidente regional y candidato del PSOE a las elecciones autonómicas. Emiliano García-Page ha pasado por los micrófonos de 'La Ventana de Castilla-La Mancha', donde ha hecho un llamamiento al voto útil, aludiendo a que no se vote a formaciones que pueden ser "muleta" y pide que se vote pensando "en quien tiene que dirigir la región".

Reconstruyendo la región tras Cospedal

El presidente regional, ha vuelto a asegurar que Castilla-La Mancha está mejor que hace cuatro años, cuando se encontró una situación muy complicada tras la legislatura del Gobierno del PP y de María Dolores de Cospedal.

Añade, que le parece "extraño" que tenga que venir a Castilla-La Mancha el líder nacional del PP, Pablo Casado para "recordarle a los suyos que hay que hablar de Cospedal", porque los de aquí "no quieren ni oír hablar de ella, se sienten como avergonzados, como si no hubiera existido".

Polémica con Podemos

A pesar de la polémica por el cartel de 'Unidas Podemos' con la imagen de García-Page, que ha ordenado retirar la Junta Electoral, el presidente regional dice no arrepentirse por la entrada de Podemos en su Gobierno, y recuerda que entraron a formar parte "porque no tenía más remedio" y añade no tener problema en entenderse con ellos.

Eso sí, considera que en estas elecciones, Unidas Podemos puede intentar "acumular un voto útil", como ocurrió en las elecciones generales en la región, cuando obtuvieron 120.000 votos, pero no obtuvieron diputado nacional mientras Vox consiguió 4, ha recordado García-Page. Añade que la única manera que en Castilla-La Mancha no ocurra lo sucedido en Andalucía es no despistarse.

Sobre si prefiere pactar con Ciudadanos o Unidas Podemos tras las elecciones del 26 de mayo, asegura que "no se hace esa pregunta".

Trasvase y ATC

Sobre el trasvase Tajo-Segura, ha recordado que tiene el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de suavizar el trasvase. Recuerda que se va a dar una alternativa al levante, doblando la capacidad de la desalación para reducir a la mitad en 2021 la necesidad de agua trasvasada. Añade, que hay que pensar en que el trasvase desaparecerá "a plazos".

También ha recordado que tiene la promesa de que el proyecto del ATC, el Almacén de Residuos Nucleares de Villar de Cañas, no se va a realizar si sigue gobernando el PSOE a nivel nacional. Además, ha puesto en tela de juicio ciertas adjudicaciones que se realizaron en torno a este proyecto.

Sanidad y empleo

El presidente regional ha salido al pasado de las críticas del PP y de su líder, Paco Núñez, sobre la sanidad de Castilla-La Mancha. Asegura el líder de los socialistas, que es la región que más ha crecido en inversión sanitaria.

También ha lamentado las declaraciones de Pablo Iglesias sobre las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad. Castilla-La Mancha ha recibido esta legislatura 7 mamógrafos, valorados en 1,5 millones de euros procedentes de la fundación del dueño de 'Zara'.

Sobre el empleo insiste en que su compromiso es crear 100.000 empleos nuevos en la región la próxima legislatura, como en los últimos cuatro años se han creado 102.000. Escucha la entrevista