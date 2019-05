Resultados de las elecciones municipales en Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Parla y el resto de los municipios de la zona sur de Madrid

FUENLABRADA

En los últimos datos escrutados de participación, de casi el 100 por ciento del total, el PSOE cuenta con más de 48.000 votos, lo que se traduce en 17 concejales, mayoría absoluta; Ciudadanos suma ya 11.500 votos, 4 concejales; el PP con 9.500 votos lo traduce en 3 concejales; Vox suma más de 6.200 apoyos y entraría con 2 concejales; Podemos con algo más de 5.600 votos obtendría 1 concejal.

El análisis de los resultados electorales de Fuenlabrada, aquí.

La participación ha sido del 62 por ciento, dos puntos por debajo de las anteriores municipales pero 18 puntos por debajo de las generales.

En Fuenlabrada la mayoría absoluta está en 14 concejales, esta legislatura ha gobernado el PSOE con 13 ediles a los que se sumó el concejal de IUCM, que fue incluido en el gobierno para dar estabilidad. La oposición ha estado dividida entre los 5 concejales del PP, los 4 de Ganar Fuenlabrada y los otros 4 que obtuvo Ciudadanos. Dos de los cuatro representantes de Ganar Fuenlabrada pasaron el año pasado al grupo de no adscritos.

LEGANES

En los últimos datos escrutados de participación con más del 98 por ciento del total el PSOE suma 29.800 votos y lo traduce en 10 concejales; ULEG, con 14.400 apoyos, tendría 4 ediles; el PP 14.100 votos y obtendría 4 concejales; Podemos suma 10.300 votos y tendría 3 concejales; Ciudadanos alcanza los 9.600 votos y tendría 3 concejales; Más Madrid Leganemos tiene 6.700 votos y 2 concejales; y Vox 5.500 votos y 1 concejal.

El análisis de los resultados electorales de Leganés, aquí.

La participación ha sido del 66 por ciento, tres puntos menos que hace cuatro años y 15 puntos por debajo que en las generales de hace un mes.

En Leganés la mayoría absoluta está en 14 concejales, y esta legislatura el Ayuntamiento ha estado gobernado por el PSOE con 6 concejales, que sumaron al representante de IUCM. En 2015 hubo cuádruple empate de representantes con PSOE, Leganemos, ULEG y PP. Ciudadanos tuvo dos concejales. Tanto el partido naranja con uno como la confluencia Leganemos con cuatro perdieron ediles, que pasaron al grupo de no adscritos.

GETAFE

Con el cien por cien escrutado, el PSOE encabeza con 31.600 votos y 11 concejales; seguido de PP con 14.500 votos y 5 concejales; Ciudadanos con 14.100 votos tendría 5 concejales; Podemos con 11.200 tendría 3 concejales; Vox con 5.800 votos sumaría 2 concejales y Más Madrid Compromiso Con Getafe con 5.000 votos en el umbral del 5% y tendría 1 concejal.

El análisis de los resultados electorales de Getafe, aquí.

La participación, del 68 por ciento, ha estado 1,5 puntos por debajo de las municipales de 2015 pero 14 puntos por debajo de las generales de este año.

En Getafe la mayoría absoluta está en 14 concejales. Esta legislatura ha gobernado el PSOE con 8 ediles junto con el concejal de IUCM y gracias al apoyo en la investidura (no en el gobierno) de Ahora Getafe, que obtuvo 7 representantes. El partido más votado no obstante fue en 2015 el PP con 9 ediles. En la oposición también se ha situado Ciudadanos con 2 concejales. El PSOE no obstante perdió una representante, que pasó al grupo de no adscritos.

PARLA

Con el cien por cien escrutado, el PSOE es la fuerza más votada con 13.200 votos y 9 concejales; detrás el PP con 8.600 votos y 5 concejales; Unidas Podemos con 6.700 votos y 4 representantes; Ciudadanos con casi 6.000 apoyos suma 4 concejales; Vox tiene 4.800 votos y 3 ediles; y Mover y sus casi 3.000 votos suman 2 concejales.

El análisis de los resultados electorales de Parla, aquí.

La participación ha sido del 58 por ciento, cuatro puntos por debajo de 2015 y 16 puntos por debajo de las generales del mes de abril.

Aquí se ha producido una de las anécdotas del día debido a que varios miembros de una misma mesa electoral se han ausentado en el colegio Giner de los Ríos y el primer votante ha tenido que suplir un votante. Además faltaban algunas papeletas y el colegio ha abierto y cerrado 45 minutos más tarde.

En Parla la mayoría absoluta se alcanza con 14 concejales. Esta legislatura ha gobernado el PP con siete ediles, aunque uno ha pasado este año al grupo de no adscritos. El resto se repartieron entre 6 concejales de Mover (que perdió dos en el grupo de no adscritos), otros 6 de Cambiemos (uno también ha pasado al grupo de no adscritos), 5 del PSOE y 3 de IUCM.

VALDEMORO

Con el cien por cien de votos escrutados el PSOE es la fuerza más votada con 9.500 votos y 9 concejales; detrás Ciudadanos con 8.100 votos y 7 concejales; Vox sería tercera fuerza con 5.500 votos y 5 ediles; PP con 3.800 votos sumaría 3 concejales; y Más Madrid Valdemoro obtiene un edil con 1.700 votos, en el alambre para quedarse fuera.

El análisis de los resultados electorales de Valdemoro, aquí.

La participación ha sido del 64 por ciento, un punto por debajo de las últimas municipales y 16 por debajo de los votos de las generales.

En Valdemoro la mayoría absoluta está en los 13 concejales. Esta legislatura comenzó con el gobierno de Ciudadanos y sus 6 concejales, pero una moción de censura hace dos años otorgó el gobierno al PSOE con 5 concejales (aunque perdió uno de ellos, en el grupo de no adscritos), Ahora Ganemos con 4 concejales e IUCM con 2 ediles. En la oposición siempre han estado PP con 5 concejales y Proyecto TUD con 3 representantes.

PINTO

En los últimos datos escrutados de participación del 98 por ciento del total el PSOE sería la fuerza más votada con 8.000 votos y 9 concejales; detrás el PP con 6.000 votos y 7 concejales, Unidas Pinto con 3.500 votos y 4 concejales; Ciudadanos con 3.000 y tres concejales; Podemos con 1.300 euros y 1 concejal; igual reparto que Vox con 1.200 votos.

El análisis de los resultados electorales de Pinto, aquí.

La participación ha sido del 68 por ciento, muy ligeramente inferior a hace cuatro años pero 14 puntos por debajo de lo sucedido en las generales de hace un mes.

En Pinto la mayoría absoluta está en 12 concejales después de que por el aumento poblacional el pleno aumente hasta los 23 representantes, dos más que esta legislatura en la que ha gobernado Ganemos Pinto (ahora Unidas Pinto) con 7 concejales y el apoyo de investidura (no de gobierno) del PSOE y sus 5 ediles. El PP, en la oposición, fue el más votado con 7 concejales, mientras que Ciudadanos obtuvo 2 representantes.

CIEMPOZUELOS

Con el cien por cien escrutado, el PSOE traduce sus votos en 6 concejales; el PP consigue 4 ediles; Ahora Ciempozuelos tiene 4 concejales; CPCI 3 ediles; Ciudadanos 2 ediles y Vox otros 2 representantes.

En Ciempozuelos la mayoría absoluta se sitúa en 11 ediles. Esta legislatura ha gobernando Ahora Ciempozuelos con 7 concejales, mientras que en la oposición se han repartido PSOE con 5 ediles, PP con 4 concejales, CPCI con 3 representantes y PIC con 2.

SAN MARTÍN DE LA VEGA

En San Martín de la Vega con el 88 por ciento de votos escrutados el PSOE reeditaría su mayoría absoluta con 4.500 votos y 12 concejales; el PP con 1.000 votos tendría 2 concejales; Vox con 600 apoyos entraría con 1 concejal; y Podemos con 500 votos tendría 1 concejal y entraría también Ciudadanos con 360 votos y 1 concejal.

En San Martín de la Vega la mayoría absoluta son 9 concejales. Esta legislatura ha sido de los pocos municipios en los que el PSOE ha podido gobernar en solitario con esos 9 ediles, mientras que PP ha tenido 5 y Sí Se puede 3.

HUMANES DE MADRID

En Humanes con el cien por cien escrutado el PP tiene 8 concejales; el PSOE suma 5 ediles; Ciudadanos 2 ediles; Podemos con 1 concejal; y Vox con otro edil.

En Humanes de Madrid la mayoría absoluta es de 9 concejales. Esta legislatura el PP mantuvo el gobierno pero con 8 ediles, por lo que se apoyó en los 2 de Ciudadanos que luego fueron expulsados y pasaron al grupo de no adscritos. Con 2 concejales también han estado Ganemos, CSH y PSOE, mientras que IU obtuvo 1.