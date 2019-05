Teresa Martínez: "Los diabéticos amputados o ciegos han desaparecido"

El servicio de endocrinología del CHUAC sitúa el tratamiento para la diabetes como el área más evolucionada de la especialidad. La jefa del departamiento del hospital de A Coruña, Teresa Martínez, señala que el panorama es muy diferente al de hace años. Ya no hay amputaciones, ni cegueras, provocadas por esta enfermedad. Martínez ha estado en la entrevista de fin de semana de Radio Coruña Cadena SER.

Admite que uno de los pequeños fracasos de los endocrinos es la educación en buenos hábitos alimenticios y en desterrar de la idea de las dietas milagro. "Las dietas no sirven de nada si no se mantiene una dieta equilibrada", dice. Considera que no es posible curar un cáncer con una alimentación determinada, pero sí evitarlo en el tiempo.