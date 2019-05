Los Cursos de Verano de la UA cumplen la mayoría de edad

Los Cursos de Verano de la Universidad de Alicante cumplen la mayoría de edad en 2019. Desde su creación hace ya 18 años, más de 24.000 estudiantes han pasado por unos cursos que llevan el nombre del historiador y jurista alicantino Rafael Altamira, creador del área de Extensión Universitaria.

Para esta nueva edición, la UA ha organizado 43 cursos: 23 en el Campus de San Vicente del Raspeig y otros 20 en las sedes universitarias de Alicante, Alcoy, Benissa, Cocentaina, Elda, La Nucia, Torrevieja, Villena, Xixona y Calp y l’Alfàs del Pi.

Si el leitmotiv de los Cursos de Verano a lo largo de sus 18 años de historia ha sido "el acercamiento reflexivo y crítico a los ámbitos de la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales y humanas y la cultura", en esta ocasión, el hilo conductor será, además, "la transversalidad de las nuevas tecnologías" y su "dimensión humanista e internacional" .

Hèctor Rubio, coordinador de los Cursos de Verano Rafael Altamira ha repasado en Hoy por Hoy Alicante todas las novedades de unos cursos marcados "por un estrecho vínculo con el mundo profesional" que, durante junio y julio, convertirán a la Universidad de Alicante y a sus sedes en el epicentro de la excelencia en la provincia.

CAMPUS DE SAN VICENTE DEL RASPEIG



JUNIO

Del 3 al 14: Special Topics in Management / Global Enrichment Spain. Impartido en inglés. Objetivo: investigar áreas específicas del mundo empresarial bajo la tutela del profesorado de Lamar University y Universidad de Alicante.

Del 5 al 7: Abordaje interdisciplinar del trastorno del espectro autista (TEA). Debido a la heterogeneidad del trastorno desde la perspectiva profesional (educadores, psicólogos, médicos, etc.) existe la necesidad de una formación específica en la evaluación e intervención en personas que tienen TEA. CEFIRE

Del 17 de junio al 2 de julio: Pediatric Exercise Science: Impartido en inglés. El deporte resulta clave para mejorar e incrementar la salud y el bienestar de niños y adolescentes. Es fundamental conocer los pasos para un correcto diseño del programa de entrenamiento de fuerza, supervisados por organizaciones médicas y de fitness. Profesorado: The college of New Jersey y UA.

Del 25 al 28: Business, Economy & Society. Issues for Research in a Knowledge and Information Society: Impartido en inglés. Espacio de encuentro entre estudiantes de doctorado e investigadores consolidados en áreas de economía, empresa, sociedad y comunicación. Profesorado: Glasgow Caledonian University y UA.

JULIO

Del 1 al 5: Immersion to Healthcare Improvement Science. Inmersión profunda en el mundo de la atención sanitaria desde la perspectiva de las mejoras e innovación en el área de la salud, a través de un enfoque teórico y práctico y con una visión internacional y global.

Del 1 al 4. La transformación digital del empleo: desafíos y oportunidades. Visión global sobre el impacto que las nuevas tecnologías tienen en los modelos de negocio, en las empresas de corte tradicional y cómo pueden incorporarlas a sus modelos de negocio, haciendo hincapié en las empresas alicantinas, gestión de RRHH, responsabilidad social, prevención y derechos laborales de los trabajadores.

Del 1 al 25: Summer Business Program. Impartido en inglés. Aprendizaje intercultural entre estudiantes de la Universidad de Missouri-Columbia (USA) y de otras Universidades Europeas, incluyendo la UA. Área económica. Alterna clases teóricas con visitas a empresas.

Del 1 al 6. Taller para la toma de decisiones empresariales y el marketing experiencial y sensorial. Práctico: aplicaciones, herramientas y limitaciones del neuromarketing. Qué es el marketing sensorial y experiencial y aplicaciones del neuromarketing en el marketing-mix y en el marketing digital.

Del 3 al 6. Introducción a la cultura enológica: geografía, paisaje, patrimonio, turismo y desarrollo local en las comarcas vitivinícolas de Alicante. Introducción a la cultura vitivinícola de comarcas alicantinas: métodos y técnicas del cultivo, elaboración, análisis y calidad, comercialización, cooperativismo y emprendedurismo para el desarrollo local. Enoturismo.

Del 8 al 10. Mediación intercultural en contextos multiétnicos. Centrará la mediación intercultural en casos de diversidad idiomática y cómo abordarla en contextos multiétnicos. Resultados de investigaciones recientes en cuestiones interlingüísticas de: violencia de género, duelo, migración, factores identitarios, etc.

Del 8 al 26. El sueño mediterráneo: arquitectura y turismo en la Costa Blanca. Co-organizado con la universidad Andrés Bello de Chile. Reflexión desde la arquitectura sobre las distintas formas de implantación del turismo a lo largo de la Costa Blanca, los vínculos de estas realidades desde la perspectiva de la ecología política.Herramientas del diseño y la arquitectura con este tipo de entidades.

Del 8 al 11, Introducción al Deep Learning. Dentro de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático (Machine Learning) constituye un área en expansión con especialistas que dominen el diseño de modelos con los que el ordenador aprende a tomar decisiones a partir de ejemplos.

Del 8 al 12. Reinas, religiosas, comerciantes, campesinas: mujeres creadoras. Una edad media en femenino. Abordar y difundir los avances actuales de investigación sobre las mujeres medievales en el ámbito ibérico e internacional. Se combinarán sesiones teóricas y prácticas a modo de taller.

Del 9 al 11. Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura. Capacita a los docentes para favorecer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura en los primeros cursos de escolaridad, así como para adoptar medidas para prevenir las posibles dificultades. Además, se adquiere la competencia profesional para diseñar propuestas de intervención y reeducación para superar estas dificultades.

Del 10 al 12. Matemáticos en la sociedad. Charlas impartidas por matemáticos y responsables de empresas como B2BSalud, Everis, Verne Group, McKinsey Analytics, Tempe Grupo Inditex, Alfatec sistemas o Circiter S.L. El perfil matemático está siendo altamente demandado en sectores económicos y en el campo de la medicina e Ingeniería Biomédica.

Del 10 al 12.Trata y tráfico de seres humanos. Análisis jurídico-penal, policial y victimológico. Aborda el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos, está estructurado en torno a tres bloques temáticos: uno jurídico-penal, otro policial y otro victimológico.

Del 15 al 18. BIM en la Ingeniería Civil. Proporcionar la información teórica y, especialmente práctica, necesaria para el conocimiento de la metodología/filosofía de trabajo BIM en la ingeniería civil (IC) que implica nuevos estándares del Project Management.

Del 15 al 19. Big data: fundamentos tecnológicos y aplicaciones prácticas. Introducir el concepto de Big Data y sus aplicaciones en el mundo real, dando a conocer diversas técnicas de almacenamiento y procesamiento utilizadas para el trabajo con datos masivos.

Del 15 al 19. Cálculo de estructuras avanzado con SAP2000. Complemento a la formación de los estudiantes de grado y masters relacionados con la ingeniería, la arquitectura y la construcción. También es de interés para profesionales.

Del 15 al 16. Nuevas formas de violencia a través de las redes sociales en adolescentes. Se analizarán los principales riesgos y delitos tecnológicos, la actuación operativa policial y las consecuencias legales con menores infractores: cyberbullying, grooming, sexting, ciberadicción al juego, apuestas online y otros delitos o comportamientos inseguros en la red.

19, 20, 26 y 27. Marketing y moda: preparación y difusión de tu evento. Eminentemente práctico, se centra en la preparación de eventos relacionados con el mundo de la moda y con las acciones de marketing adecuadas para garantizar el éxito en el lanzamiento y difusión de un evento de moda.

Del 22 al 26. La ciencia del dónde. ARCGIS aplicado a la gestión del territorio y del medio ambiente . La gestión y el análisis de datos espaciales se han convertido en una labor imprescindible para profesionales de todas las disciplinas técnicas, científicas y humanísticas. Formará en el manejo de ArcGIS (nivel básico a avanzado), la herramienta más extendida para el tratamiento de datos espaciales.

Del 22 al 26. Eines i recursos per a investigar la memòria democràtica valenciana (III). Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana. oferir als docents en actiu, estudiants i persones interessades o que desenvolupen una tasca activa en la recuperació memorialística, una formació en investigació, didàctica i divulgació d’uns fets històrics claus per a explicar el desenvolupament de la societat espanyola actual.

SEDES

JULIO

Ciudad de Alicante

Del 4 al 5 (Av. Ramón y Cajal, 4). Proceso y derecho de daños. Cuestiones de actualidad procesal . Estudio integral del proceso judicial dirigido a la reclamación de daños. La responsabilidad del abogado en el ejercicio profesional, la indemnización de daños en el ámbito de la propiedad intelectual, la responsabilidad civil de los administradores de sociedades mercantiles y de los atentados contra el honor.

Del 11 al 12 (San Fernando, 40).Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo: novedades normativas y jurisprudenciales. Se tratarán, desde una perspectiva eminentemente aplicativa, la protección de datos en la empresa, la reversión de contratas al sector público, las particularidades del empleo público, las novedades en materia de seguridad social, la transformación digital y su impacto en el empleo y el empleo autónomo.

Del 18 al 19 (San Fernando, 40). Tiempo de trabajo: cuestiones actuales y perspectivas de futuro. Abordar la problemática laboral del tiempo de trabajo desde una perspectiva laboral e interdisciplinar con el objeto de proporcionar una visión global de este fenómeno y de sus implicaciones legales, sociológicas y psicosociales.

Campus Alcoy

Del 8 al 12. El teatre com a eina educativa. Recursos escènics i de joc dramàtic per a la docència. Iniciació en tècniques d'interpretació i dramatització per a una aplicació educativa. Adquisició d’un mètode de treball per a dotar de recursos les activitats relacionades amb la narració, l’animació i la creació, preparació d’unitats didàctiques, sessions d’animació o representacions de teatre.

L'Alfàs del Pi

Del 12 al 13. Cómo hacer vídeos con tu móvil (y solo con tu móvil) Taller 100% práctico para aprender a grabar, editar y compartir vídeos con móviles y tablets.

Sede Universitaria de Calp

Del 22 al 23. La mediación como método de resolución de conflictos. Ventajas del uso de la mediación. El grupo de investigación ADR-iUstitiA de la Facultad de Derecho ha diseñado este curso para trasmitir las bondades de la mediación.

Sede Universitaria de Cocentaina

Del 28 al 29 de junio. L'autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià I. Mostrar a professorat i aprenents de valencià diversos recursos en línia que els ofereix el Centre d’Autoaprenentatge de Valencià de la UA, sobretot el curs Valencià Bàsic (A2-B1), orientat per a aprenents de nivells inicials.

Del 17 al 19 de julio. Aceite de oliva, ¿oro líquido? Introducción a la oleicultura. Procesos de elaboración, abordando aspectos agroeconómicos y de la obtención y cuidados de la materia prima, del aceite de oliva, y de las propiedades físico-químicas y su efecto en la clasificación de los distintos tipos de aceite. Sesiones prácticas, visita a una almazara y una cata.

Sede Universitaria de Elda

Del 3 al 5. Valores en el deporte . Papel del deporte en la educación de la sociedad, a través de proyectos de promoción socialmente responsable, desarrollando hábitos saludables, propiciando la inclusión, la coeducación e integración.

Del 10 al 11. Retos, oportunidades y peligros del uso de TICs en el aula

Sede Universitaria de La Marina · Benissa

Del 11 al 12. Coeducació: canvis socials i identitat de gènere a l`aula. Intercanvi d'iniciatives i experiències encaminades a proporcionar a la comunitat educativa una visió actualitzada que corresponga als canvis socials i els necessitats educatives per a la igualtat

Del 18 al 19. L’autoaprenentatge com a recurs per al professorat de valencià I. . Mostrar a professorat i aprenents de valencià diversos recursos en línia que els ofereix el Centre d’Autoaprenentatge de Valencià de la UA, sobretot el curs Valencià Bàsic (A2-B1), orientat per a aprenents de nivells inicials.

Sede Universitaria de La Nucia

Del 15 al 18. Curso internacional de música moderna (pop, rock, blues, jazz...). Guitarra eléctrica, bajo, canto moderno, informática musical, batería, percusión, piano moderno, instrumentos de viento (XIII). Formación técnica y teórica en pop, rock, blues, jazz, música latina, en guitarra eléctrica y bajo, piano y teclados, percusión, batería, canto moderno y viento. Novedad este año: informática musical.

Sede Universitaria de Torrevieja

Del 22 al 26. Rock and Roll Business. El negocio de la música contemporánea. Cómo las estrellas del rock manejan sus negocios y carreras artísticas. Posibilidades para hacer viable económicamente la creación musical, basada en la correcta gestión empresarial de aspectos clave como son innovación, producción, marketing y fiscalidad

Sede Universitaria de Villena

Del 8 al 12. Coeducación afectivo-sexual: de la teoría coeducativa a la práctica en el aula. Proporcionar bases teóricas necesarias para coeducar, reflexionar sobre el sexismo en la educación; cómo se gestiona la diversidad desde la práctica educativa; herramientas pedagógicas para coeducación en el aula y gestionar la diversidad afectivo sexual y de identidades de género.

Del 8 al 12. De lo particular a lo universal. Taller de creación escénica de Pont Flotant. Mecanismos, dinámicas y puntos de vista de la compañía ante la creación escénica. Parte práctica: creación de propuestas escénicas individuales y colectivas. Parte reflexiva y teórica donde analizaremos materiales creados, el proceso creativo

Del 8 al 12. Explorando nuevas técnicas en bioquímica y biología molecular. Visión general de las técnicas más novedosas y sus aplicaciones. Facilitar a profesores de Biología, material teórico y práctico que puedan utilizar en sus clases.

Del 9 al 11. Moros y Cristianos, desarrollo local y turismo. Una mirada plural, inteligente y con enfoque inclusivo Papel de la mujer, importancia de la identidad y del branding, nuevas tecnologías en nuevos formatos de “experiencias turísticas”, música, patrimonio y puesta en valor de elementos vinculados al acervo cultural de las poblaciones festeras, particularmente del Vinalopó.

17, 18 y 26. Cata y elaboración de cerveza artesanal. Herramientas y conocimientos esenciales para elaborar cerveza casera, evaluar tipos y calidades de materias primas, técnicas de manipulación, cocción, maceración, fermentación y maduración.

Sede Universitaria de Xixona

Del 15 al 17. Otras miradas sobre el patrimonio cultural. Patrimonio cultural requiere de un esfuerzo colectivo para su asegurar su permanencia, conservación y difusión. Constituye una fuente inagotable de proyecciones y proyectos; investigaciones y nuevos abordajes sobre su conocimiento y tratamiento.