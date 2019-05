Paco Zas sucede a Tino Fernández al frente del Deportivo

Paco Zas se ha convertido en el nuevo presidente del Deportivo, al conseguir el apoyo de más de 33.000 acciones, por las 24.000 que ha presentado Fernando Vidal. Zas presidirá un equipo de trabajo monocolor, formado únicamente por consejeros de su candidatura.

El nuevo presidente ha abierto su mandato anunciando que "el Deportivo va a pagar" la deuda que arrastra tras el concurso de acreedores. La cantera ha sido uno de los objetivos de su discurso durante la campaña. A los canteranos les ha enviado un mensaje de "puertas abiertas del primer equipo". Desea tener a los mejores futbolistas de Galicia y si para eso se debe hacer un esfuerzo económico, se hará. Todo eso sin descartar la búsqueda del talento donde quiera que esté.

"Continuidad en los despachos, jugadoras que se dejan todo el campo, las gradas llenas y una afición entregada". Esa ha sido la definición de unión del nuevo presidente, una descripción que ha realizado tomando como ejemplo a un equipo femenino que saldrá reforzado "con mayor profesionalización" durante su mandato.

Paco Zas ha confirmado en su puesto a Carmelo del Pozo al frente de la dirección deportiva. Un ejecutivo que en un mes "confeccionó una plantilla y despidió" a un buen número de jugadores. "Deberíamos abonarle un año de contrato y su trabajo realizado no lo podemos desperdiciar. "Traer a otro sería seguir añadiendo inestabilidad a la parcela deportiva" aseguró el nuevo presidente. Zas anunció que estarán atentos a la disponibilidad que pueda haber para disfrutar de campos de juego en A Coruña para que los más pequeños de las categorías inferiores puedan entrenar en la ciudad sin afrontar los desplazamientos a la ciudad deportiva.

"Me he presentado con tiempo para analizar a las personas que me acompañan. Nos motiva este proyecto, muy especialmente a mí que empecé en los infantiles, jugué en los juveniles, Fabril e incluso fui profesional en el primer equipo tres años. Por eso es tan especial ser presidente del equipo de mi vida".

Paco Zas le ha agradecido la dedicación a los Consejeros salientes y le dedicó unas palabras a Tino Fernández: "Tú no te vas por la puerta de atrás. Tú siempre estarás en la memoria del deportivismo. Se te va a recordar como la persona que le puso los huevos de coger un equipo con 160 millones de deuda"