David Hernández: "A mí me han tirado mil quinientas veces y me he levantado mil quinientas una"

David Hernández se acostó una noche siendo un próspero empresario en la Región de Murcia y despertó al día siguiente completamente arruinado. Había estallado la burbuja inmobiliaria. En lugar de lamentarse, cogió sus pocas pertenencias y se marchó a China a emprender una nueva vida. Casi una década después, partiendo de la nada, ha conseguido convertirse en el mayor vendedor de vinos de China, vinos de Jumilla de su marca DavidWine.

Ahora, toda su experiencia la ha recopilado en un libro titulado 'El murciano que desafió al dragón chino' en el que cuenta sus difíciles inicios en China y cómo llegó a triunfar, además de recopilar los mejores consejos para aquellos empresarios occidentales que quieran aventurarse a hacer negocio en el gigante asiático.

La experiencia de David Hernández se estudia en las escuelas de negocios y aparece en numerosas publicaciones internacionales / Cadena SER

Este murciano de éxito ha pasado por el programa Hoy por hoy donde nos ha contado la aventura que emprendió hace unos años cuando decidió etiquetar botellas de vino DO Jumilla con su propia cara. Todo sucedió -ha dicho- tras visitar una prestigiosa tienda de té en Hong Kong, "me interesé por el mejor té, pero cuando me dispuse a comprarlo no supe distinguir cúal era, y eso que me lo habían mostrado antes". Fue en ese momento cuando se le encendió la bombilla a David Hernández y pensó en la importancia de la imagen para una marca y decidió que fuese la suya la que figurase en las etiquetas de los vinos que quería vender en China. Así lo hizo y ahí comenzó su revolución en el mercado asiático.

Los vinos David Wine (DO Jumilla) forman parte del Top 20 de los mejores vinos de lujo de China / Cadena SER

Hernández ha reconocido que el secreto de su éxito ha sido la constancia, "a mi me han tirado mil quinientas veces y me he levantado mil quinientas una". Esta actitud ha sido la que le ha llevado al éxito, tras verse arruinado por culpa del 'ladrillo', "el tiempo que estás en el suelo es necesario para encontar el camino exacto que debes seguir", ha dicho.

Hernández Zapata -cuenta con orgullo- dos grandes logros que ha conseguido este año, conseguir estar en el Top 20 de las mejores marcas de lujo de vinos en China, "y también lo que nos ha hecho mucha ilusión ha sido que una de las escuelas de negocios más importantes del mundo nos haya elegido como caso práctico a estudiar en su máster en Administración de Empresas (MDA)".

'El murciano que desafió al dragón chino' se presenta esta tarde, a las 19.30h, en la Cámara de Comercio de Murcia.