Por un dietista en tu vida

Día de diario: suena el despertador. Me levanto y voy directa a preparar el desayuno. Luego voy a trabajar. A media mañana, descanso media hora. Aprovecho para tomar algo y resistir toda la jornada. Mediodía: momento para volver a casa y comer con la familia. Así reponemos fuerzas físicas y emocionales. Media tarde: un tentempié ligerito para el estómago. Última hora vespertina: vuelvo a casa para comentar con la familia alrededor de la mesa, con una estupenda cena, los avatares del día y la programación del siguiente.

Día festivo o de vacaciones: me levanto y voy directa a preparar el desayuno. Luego doy un paseo por el campo. A media mañana, mientras me siento a contemplar el paisaje, me tomo algo para reponer fuerzas. Mediodía: aprovecho para conocer la rica gastronomía de nuestra zona probando un plato diferente fuera de casa. Media tarde: un tentempié ligerito para el estómago con algún amigo al que hace tiempo que no veía. Última hora vespertina: cena con amigos de toda la vida para celebrar el fin de los estudios, el nacimiento de algún niño, un cumpleaños, o cualquier otro evento.

Compruebo que me paso muchos momentos del día, de la vida, pensando en la comida, comprando o preparando la comida o haciendo cualquier otra cosa con la comida como excusa.

Cuando enfermo, puede ser que me indiquen la comida que debo tomar. Lo que me está bien para la salud y lo que no. Lo aconsejable para el correcto crecimiento o el adecuado aporte nutritivo para realizar un determinado ejercicio físico.

En la literatura, en la pintura, en el cine, en el arte en general, la comida está siempre presente. Nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida.

Así todo, hay quien dice que no tiene ningún interés por la comida, que le daría igual ingerir todos los nutrientes imprescindibles para la vida en forma de comprimidos, que no disfruta en absoluto con nada de lo relacionado con los alimentos. No me lo creo del todo. Pero bueno, ellos se lo pierden.

Yo quiero reivindicar en este día Mundial de la Nutrición, en este y en todos los 28 de mayo, y teniendo en cuenta la tremenda importancia de la comida en nuestra vida, la necesidad de que en nuestra sociedad se considere como corresponde la figura del dietista y del nutricionista. La imperiosa necesidad de cubrir este hueco en la sanidad, en el ámbito deportivo, en la escuela. La imperiosa necesidad de hacer todo lo que sea oportuno, por parte de todos, para que utilicemos los alimentos como hay que hacerlo, como medio de aporte nutricional a nuestro organismo, pero adecuadamente, sin pasarnos hasta haber conseguido colocar la obesidad como la epidemia del siglo, como enfermedad crónica causante de numerosas y graves enfermedades no solo entre la población adulta sino ,lo que es más grave, entre la población infantil. Y también nuestra obligación de conseguir que todos los habitantes del mundo tengan un aporte nutricional adecuado.

No es solamente una cuestión económica, social, política o cultural. Es una cuestión de educación sanitaria, que hay que aplicarla desde la más tierna infancia, en casa, en la guardería, en el colegio, en el medio laboral. Y tenemos unos especialistas perfectamente formados para realizarlo: los dietistas y los nutricionistas. Únicamente hace falta una cosa: voluntad política para fijarse en ellos y exigir su presencia en todos esos medios. Todo lo demás vendrá de su mano.