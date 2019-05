El PSOE inicia ronda de contactos para intentar llegar a acuerdos

El PSOE, ganador de las elecciones en Aragón - aunque con una aritmética endiablada - , comienza este miércoles contactos y conversaciones con todas las fuerzas políticas, excepto Vox, de cara a futuros pactos, para buscar y encontrar acuerdos y entendimientos. El próximo 15 de junio se configuran los Ayuntamientos y el 20 de junio, las Cortes de Aragón.



Lo primero ha sido la creación, en la Ejecutiva regional reunida este martes, de una comisión para la negociación de todas las instituciones, una a una, nada de un pacto global, con aviso incluido a navegantes, en este caso, candidatos. Está formada por el secretario de Organización, Darío Villagrasa, y los 3 secretarios provinciales.

"Las futuras negociaciones no han de recaer en cuanto al desarrollo de las mismas en los candidatos sino en el partido", ha remarcado el secretario regional, Javier Lambán, y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón.

"Solo el partido está legitimado para hablar", aunque sí que se muestra partidario que participen en la fase final. "Es obvio que se tendrán que incorporar", señalaba. "Cuando se hable del Gobierno de Aragón, le pediré a la comisión que me deje intervenir". Este grupo estará conectado con la Comisión Negociadora de Ferraz, en la que, por cierto, participa la aragonesa Susana Sumelzo

Estatuto y líneas rojas

El objetivo es claro: amplios acuerdos "desde la centralidad" y asegurar una legislatura de grandes consensos, como en Educación, "pensando en Aragón". Y teniendo como referencia el Estatuto de Autonomía.

En esta futura negociación con otras fuerzas políticas, Lambán ya señala una línea roja: que se llegue a plantear el intercambio de una institución por otra. "Me parece perverso", ha dicho. "Quien lo practique y lo defienda está haciendo un flaco favor a la democracia, y creo que los pactos en cada institución se tienen que alcanzar obedeciendo a la dinámica y personalidad propias de esa institución". De este modo, "intercambios de un gobierno por otro me parece absolutamente indeseable".

Ciudadanos y sus exigencias

Respecto a las exigencias de Ciudadanos, como pedir la presidencia del Gobierno de Aragón o la aplicación del artículo 155 en Cataluña, Lambán echaba balones fuera: "Hasta que yo no escuche a Ciudadanos plantear exáctamente qué piensa [o lo que piensa el PAR, o el PP o cualquier otro] yo no me voy a pronunciar", aunque sí que les reconoce un "papel importante en la definición de los futuros gobiernos" por los resultados que han obtenido en las elecciones del pasado domingo. "Estoy convencido de que lo van a ejercer con uñas y dientes, con contundencia, cosa que les honra y hacen bien en hacerlo".

Herencia de gobierno y oposición

Respecto a los resultados obtenidos en las urnas, cree Lambán que han refrendado la labor desarrollada en los últimos 4 años al frente del Gobierno Aragón pero también el trabajo desarollado en la oposición en otras instituciones, como en el Ayuntamiento de Zaragoza.