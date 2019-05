Christian: "Somos un buen equipo, pero no llegamos a ser un equipo ganador"

Después de quedarse prácticamente sin opciones de disputar el play-off, está siendo una semana difícil para el Real Oviedo . "La más dura del año", decía Diegui días atrás. Por eso ahora es turno de los capitanes del conjunto azul. Salvo Toché, que no está pasando su mejor momento con escaso protagonismo sobre el césped, el resto han comparecido ante los medios para dar la cara ante una nueva decepción. El último en hacerlo fue Christian Fernández, uno de los futbolistas que nunca se esconde tanto dentro como fuera del campo. Delante de los micrófonos es una persona que, sin pelos en la lengua, siempre ha analizado con objetividad lo sucedido. Y en esta ocasión no ha sido menos tras quedarse a las puertas del objetivo una vez más.

“No es solo de este año. Desde mi llegada se ha ido prolongado. Si coges las temporadas son totalmente similares. Somos un buen equipo, pero no llegamos a ser un equipo ganador. Y eso creo que va en la mentalidad de cada uno a nivel individual. Es lo que nos ha fallado. La mentalidad ganadora se tiene o no. Yo no puedo decirle a un compañero que sea como yo, eso va en la personalidad de cada uno. En momentos como tantos que ha habido, que se nos han ido a última hora, es una cuestión de mentalidad. De tener algo y desear que no te lo quiten”, comentaba Christian.

Sobre los dos partidos restantes de liga, ante Rayo Majadahonda y Osasuna, aseguró el cántabro que tratarán de sacarlos adelante, primero, por el escudo que defienden y segundo por si se produce un milagro en el que ya nadie cree: “Lo afrontamos con la máxima profesionalidad posible. Las posibilidades son ínfimas pero representamos a un club y cada uno tiene que dar lo mejor de sí para acabar el año de la manera más digna posible. Me saldrían las cuentas con tantos puntos que se han ido en los últimos minutos, en momentos favorables. Pasó el año pasado y no hemos aprendido".

Por último, también habló de su situación personal. Su futuro, por contrato, está ligado al Oviedo después de cumplir los objetivos marcados. Ahora el defensa espera por la decisión que tome el club después del cambio que se produjo en la dirección deportiva: “Voy camino de 34 años y las oportunidades se van acabando. Tengo algo en mente desde hace tiempo y es jugar en Primera. No sé si tardaré uno o dos años, pero quiero jugar en Primera. Espero y deseo que sea en el Oviedo. Con Anquela y Ángel había una intención de prorrogar mi continuidad. Ahora con Michu y el nuevo cuerpo técnico todo está en el aire. Hay un contrato y me gustaría cumplirlo, pero no depende de mí. De lo que de mí depende, total continuidad”.