La falta de lluvias provoca ya pérdidas del 80% en los cultivos de secano

Los cultivos de secano en la provincia arrastran ya unas pérdidas del 80% debido a la falta de precipitaciones. Una situación, alertan desde las organizaciones agrarias, que podría incluso empeorar si no llueve en las próximas semanas. El secretario provincial de Ugal Matías Llorente recuerda además que los seguros agrarios no cubren el 100% de las pérdidas de los agricultores que solo podrán recuperar una parte del coste de cultivo y no verán ningún beneficio este año.

El ragadío apuesta por el maiz

Mientras en el regadío esta campaña viene marcada por el incremento en un 30% de la superficie de maíz debido a la imposibilidad de sembrar cultivos como cereales por motivos meteorológicos y el desplome de la remolacha por la bajada de precios de la Azucarera. En total, el campo leonés suma 75.000 hectáreas de maíz lo que convierte a la provincia en la principal productora de toda España. Matías Llorente alerta de que esto puede suponer un problema de continuar la sequía ya que se trata de un cultivo que requiere más riegos que el resto