Espadas mantiene los primeros contactos para formar gobierno

El alcalde de Sevilla y candidato a la reelección, el socialista Juan Espadas, ha mantenido este lunes a una "primera toma de contacto institucional" con los cuatro grupos municipales que tendrán representación en la nueva corporación municipal, como son PP, Adelante Sevilla, Cs y Vox.

La jornada ha arrancado, tal como han detallado fuentes municipales a Europa Press, con una reunión con los 12 concejales de esta nueva corporación, presidida por Espadas, tras lo que se ha llevado a cabo el encuentro con el resto de formaciones.

Así, Espadas ha mantenido reuniones con todos los candidatos de los grupos políticos que han obtenido representación en el ayuntamiento en las últimas elecciones durante "una primera toma de contacto protocolaria e institucional" en la que no se han producido "concreciones", mientras que se apuesta por "seguir trabajando próximamente" para ir abordando temas "más concretos".

De cara a este encuentro, Espadas indicaba con anterioridad que, aunque su opción es un gobierno en solitario, como ya hizo en el pasado mandato con once concejales, está abierto a estudiar "con seriedad y rigor" aquellas propuestas "compatibles" con su proyecto político desde el "diálogo". De hecho, incidía en que el encuentro no se desarrolla "sobre la base de intentar forzar un gobierno de coalición donde no haya suficientes puntos de encuentro o donde se desnaturalice el proyecto socialista".

Esta reunión supone uno de los primeros pasos que da Espadas de cara a la nueva corporación, que quedará constituida el día 15 de junio después de las elecciones municipales, que se saldaron con una victoria del PSOE con el 39,29 por ciento de los votos y 13 concejales frente a los once logrados en 2015. De su lado, el PP baja de 12 a ocho ediles, toda vez que Adelante Sevilla ha obtenido cuatro ediles, los mismos que Cs, y Vox ha irrumpido en la corporación local con dos concejales.

POSTURAS DE ADELANTE, CS Y VOX

Tras la ronda de reuniones, la candidata de la confluencia de izquierdas Adelante, Susana Serrano, ha indicado que ante Espadas ha defendido las "prioridades" de su formación para los barrios desfavorecidos, las políticas de movilidad, la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra el cambio climático. Así, ha expuesto que su fuerza política ha "puesto encima de la mesa" las medidas "prioritarias" de su programa electoral, con especial atención a las medidas "urgentes" necesarias en los barrios de Sevilla que "encabezan los ranking de pobreza".

De su lado, la número uno de la candidatura de Vox, Cristina Peláez, ha explicado que su reunión con Espadas ha sido "muy cordial", indicando que el dirigente socialista ha trasladado su "percepción de la realidad" de la ciudad y "los proyectos que piensa hacer" en este nuevo mandato. En el caso de Vox, según Peláez, ha expuesto sus líneas de "pensamiento" y el "deseo de actuar por y para los sevillanos". "La reunión ha sido muy cordial. Estamos deseando ponernos a trabajar", ha enfatizado.

Días atrás, el candidato de Cs a la Alcaldía de Sevilla, Álvaro Pimentel, aseguraba durante una rueda de prensa anterior a esta reunión que su formación contaría con un papel "constructivo y fiscalizador" durante el próximo mandato. "Estamos muy tranquilos y no estamos obsesionados con sillones", aseguraba. Así, recordaba que, si existiera esa posibilidad de pacto, la formación local elevaría al Comité Nacional de Pactos creado por Cs ese "interés", tras lo que se decidirá qué hacer "caso por caso".